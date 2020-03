Amazon estrena la sèrie 'Caronte', produïda per Mediaset

Amazon Prime Video estrena aquest divendres Caronte, una sèrie en què l’actor Roberto Álamo interpreta Samuel Caronte, un exagent de policia dur i conflictiu que, després d’haver passat vuit anys a la presó per un crim que no va cometre, ara vol guanyar-se la vida com a advocat penalista. Ho fa amb l’objectiu d’evitar noves injustícies i, també, de descobrir la veritat sobre els fets que el van portar a la presó. Ajudat per la seva sòcia (Miriam Giovanelli), Caronte intentarà compensar la seva falta d’experiència amb els coneixements que li atorga el seu passat com a policia i com a reclús. Carlos Hipólito, Belén López, Marta Larralde i Nathalie Poza encarnen la resta de personatges principals de la sèrie, signada per la creadora d’ Hache, Verónica Fernández. La ficció és una producció de Mediaset i Big Bang Media, i més endavant s’emetrà per Telecinco.

També divendres, Amazon estrena la sèrie italiana ZeroZeroZero, basada en un llibre de Roberto Saviano, que segueix el viatge d’un vaixell que transporta una gran quantitat de cocaïna des de Mèxic, on es produeix la droga, fins a Itàlia, on una organització criminal la distribueix.