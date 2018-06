A casa m’hi cap un televisor més gros?

El cap de setmana del Black Friday, al mes de novembre, representa des de fa uns anys el pic anual de vendes per a totes les marques d’electrònica de consum. Però els fabricants de televisors aprofiten un parell d’ocasions més per temptar els compradors, i les dues tenen a veure amb el futbol: l’Eurocopa i el Mundial. L’ARA recollia fa uns dies una enquesta sobre la relativa influència dels esdeveniments futbolístics en les vendes de TV, però un fabricant tan important com Samsung, que ven la meitat dels aparells de gran format al mercat espanyol, confirma que aquest any les seves vendes s’han disparat des de mitjans del mes passat fins ara.

A diferència del que passa amb els Jocs Olímpics i amb la Lliga de Campions, els campionats internacionals de seleccions de futbol sí que impulsen els consumidors espanyols a renovar el televisor de casa, cosa que fan aproximadament cada deu anys, dos menys que a la resta d’Europa. Cal recordar que els anys 2005 i 2006, amb l’arribada de la TDT, es van renovar molts televisors que tenien només cinc o sis anys, però des d’aleshores el ritme s’ha frenat considerablement.

Aquest any es vendran a Espanya uns tres milions de televisors, un 2% més que l’any passat després de cinc anys decreixent. Però el que interessa sobretot al sector és que el valor total arribarà als 1.300 milions d’euros, un increment del 3%. El motiu, esclar, és que aquests televisors són més cars: el 2016 el preu mitjà van ser 412 euros, mentre que aquest any s’espera que arribi als 440. La justificació és que comprem aparells amb més prestacions i més grossos: pràcticament tots els models de més de 40 polzades ja ofereixen definició UHD (4K) i la mida més venuda són les 55 polzades.

De fet, el segment que creix més respecte a l’any anterior és el de 75 polzades o més, amb unes vendes encara modestes però que s’han multiplicat per cinc. Hi ajuda la caiguda de preus: per comprar un televisor d’aquesta mida fa un any calia desembutxacar 4.000 euros, mentre que ara se’n troben per 2.600 euros i en algunes promocions, com la del dia sense IVA, es poden comprar per menys de 2.000.

La consultora Ipsos ha fet per encàrrec de Samsung una enquesta en llars espanyoles que han comprat un televisor nou fa menys d’un any o tenen previst fer-ho durant l’any que ve. A part d’aspectes més o menys previsibles, com que el 52% dels consumidors trien el model sobretot per la mida i per la marca, mentre que el 48% decideixen segons el preu o la tecnologia, hi ha un apartat sobre les dimensions dels aparells que ofereix algunes sorpreses.

En el 70% de les llars el televisor té menys de 50 polzades. Tot i així, en el 87% dels casos podria tenir-ne més de 55, i en el 59% de les llars hi cabria un televisor de 75 polzades o més. Això es deu sobretot a una confusió tècnica: molts espectadors encara creuen que la distància de visionat ha de ser més gran com més grossa sigui la pantalla, quan en realitat la tecnologia actual fa que sigui precisament tot el contrari. Els televisors amb definició i contingut 4K es poden mirar des de molt més a prop.

Dos exemples: un aparell de 55 polzades, que amb alta definició FHD necessitaria 2,7 metres de distància des del sofà, pot estar a només 1,6 metres quan es mira programació 4K; si la pantalla és de 75 polzades, les distàncies recomanades són de 3,7 i 2,1 metres, respectivament. Òbviament no sempre es mira contingut de definició 4K, però les plataformes de TV a la carta ofereixen cada cop més material amb aquesta qualitat, tant les d’accés lliure com les vinculades a una operadora de telecomunicacions.

Potser la conclusió més sorprenent de l’estudi d’Ipsos és que un terç dels consumidors espanyols que han comprat un televisor durant l’any passat s’han penedit de no haver triat un model més gros tan bon punt l’han instal·lat al lloc de casa que tenien previst. Per evitar aquesta mena de decepcions i assegurar-se vendes de televisors més grossos, que són els més rendibles, Samsung ha tirat de tecnologia pròpia per al procés de prevenda: la marca ha llançat una aplicació mòbil, anomenada Samsung TV en Casa, que permet veure com quedarà exactament l’aparell que has triat en el lloc de la llar on voldràs posar-lo.

L’aplicació, disponible inicialment per a telèfons Android però aviat també per a iPhone, fa servir la realitat augmentada: l’usuari ha de descarregar i imprimir una imatge de referència de mida coneguda, posar-la al lloc on ha d’anar el televisor i, un cop captada amb la càmera del telèfon per tal de calibrar les distàncies, pot triar en un menú la mida de l’aparell que pretén comprar; a mesura que l’usuari s’allunya de la paret i es va acostant al sofà, un cursor canvia de color per indicar si la distància de visionat és massa petita (vermell) o suficient (verd) per a la pantalla escollida. Durant tot el procés, en la pantalla del telèfon es veuen la paret i els mobles de l’habitació i una imatge simulada del televisor per comprovar com quedarà. Quan s’ha trobat la combinació òptima -el model d’aparell més gros possible pel preu que estem disposats a pagar-, es pot guardar la imatge del conjunt i presumir-ne a les xarxes socials.

L’aplicació fins i tot permet eliminar virtualment el pedestal del televisor per poder veure com quedaria penjat a la paret. Naturalment, la selecció de mida també és vàlida per als aparells equivalents d’altres marques, però les imatges corresponen a models de Samsung. Francament, ho trobo un cas molt enginyós d’aplicació de la realitat augmentada.