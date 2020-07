La CCMA torna a obrir una convocatòria de nous formats culturals

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) han signat un conveni en virtut del qual es comprometen a invertir 2,1 milions d'euros durant els pròxims tres anys en la producció de programes culturals per a Televisió de Catalunya. A més, els dos organismes expressen a seva voluntat de destinar 18 milions fins a l'any 2024 a la producció de sèries de ficció, tot i que aquest segon compromís està "subjecte a disponibilitat pressupostària".

Pel que fa als continguts culturals, la CCMA i l'ICEC han publicat aquest dimecres una crida perquè les productores els facin arribar projectes de programes culturals de diferents àmbits: arts escèniques, arts visuals, música, literatura, cinema i audiovisual i cultura digital. La convocatòria estarà oberta fins al 6 d'agost. Els projectes que s'hi presentin s'hauran de produir en règim de producció associada o de coproducció i hauran d'estar a punt per estrenar-se com a molt tard el 30 d'abril de l'any que ve. La intenció de les dues institucions és facilitar "la creació de nous formats de programes culturals que ajudin a fomentar el desenvolupament dels hàbits i el consum cultural en els canals de la CCMA ".

Dels 2,1 milions que la CCMA i l'ICEC destinaran a la producció d'aquests programes durant els pròxims tres anys (i que es reparteixen aproximadament al 50% entre les dues institucions), 500.000 euros corresponen a aquesta primera crida. Els dos pròxims anys, doncs, la xifra haurà de ser més alta, ja que quedaran per distribuir 1,6 milions d'euros.

Segons han explicat a l'ARA fonts de la Corporació, aquestes noves crides absorbeixen les convocatòries de projectes culturals per al canal 33 que s'havien organitzat els últims dos anys i de les quals van sorgir formats com Bàlsam o Correspondències (estrenats recentment al canal cultural), però també Per què volen els avions? o Coolhunters, que van acabar fent el salt a TV3. La nova crida ja no especifica per a quina cadena han de ser els projectes presentats. Les convocatòries del canal 33 tenien un pressupost de 500.000 euros, exactament el mateix que la que s'ha obert aquest dimecres.

Mantenir la inversió en sèries

D'altra banda, en el conveni amb l'ICEC, la CCMA manifesta la voluntat de destinar 18 milions d'euros a la producció de sèries de ficció durant el període 2021-2024. D'aquesta quantitat, 15 milions procedirien del pressupost de la Corporació, i l'ICEC n'hi aportaria tres mes a través d'una línia d'ajuts. En realitat, la CCMA ja destina anualment 5 milions d'euros a la producció de sèries, de manera que el compromís que ara assumeix consisteix només a mantenir aquesta inversió fins al 2024 (i a afegir-hi cada any un milió extra procedent de l'ICEC), sempre que la seva situació pressupostària ho permeti. La previsió és que al setembre es publiqui la primera convocatòria per a la recepció de projectes de sèries basant-se en aquest conveni.

Segons els dos organismes, l'objectiu d'aquesta "injecció suplementària" aportada per l'ICEC a la producció de sèries és " garantir un llindar mínim de finançament públic que faciliti l’obtenció de fonts de finançament privat, per part de les empreses audiovisuals catalanes, per als seus projectes creatius en aquest àmbit". "Alhora –afegeix el comunicat–, la col·laboració entre les dues institucions respon a la voluntat de reforçar el teixit empresarial del sector audiovisual català i de fomentar la creació d’una oferta de sèries variada i plural, amb potencial internacional".