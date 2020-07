Tor, 'Els hereus de la terra' i 'Berenàveu a les fosques', entre els nous projectes que preveu produir la CCMA

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) preveu tirar endavant 34 projectes audiovisuals gràcies als sis milions d'euros que li va transferir el departament de Cultura perquè els dediqués a finançar nous continguts. La llista de títols, feta pública aquest dimarts, inclou quatre sèries de ficció, onze documentals, cinc pel·lícules (quatre per al cinema i una per a televisió), dos programes infantils i un de divulgació juvenil, vuit de tipus cultural, un espai d'humor, una producció teatral i una docuficció.

Segons la Corpo, aquesta llista, que inclou " projectes molt diversos, tal com preveia la convocatòria", suma "una inversió conjunta que assoleix els sis milions d'euros previstos". Tot i que es tracta d'una preselecció, la intenció de la Corpo és que tots els projectes escollits tirin endavant. Abans que la llista sigui definitiva, però, caldrà dur a terme " un procés d’ajustament dels termes i les condicions de contractació amb els responsables" de cada format.

De moment, la CCMA només ha fet públics el nom, el gènere i la productora de cadascun dels projectes, sense donar més detalls sobre els continguts, però alguns dels títols donen pistes. Per exemple, Diagonal TV produirà la sèrie Els hereus de la terra, basada en la novel·la homònima d'Ildefonso Falcones i que és una seqüela de L'església del mar, que la mateixa productora va portar a la pantalla fa dos anys. Per la seva banda, Goroka, responsable de Crims, repetirà la col·laboració amb Carles Porta amb una docuficció sobre Tor, titulada Tor, la muntanya maleïda i que coproduirà Ikiru Films.

Arriska Films, la productora de Joel Joan, convertirà en una pel·lícula l'espectacle teatral Escape room i Newco Audiovisual farà un telefilm basat en l'obra de Josep Maria Benet i Jornet Berenàveu a les fosques. Un altre muntatge teatral que arribarà a la pantalla, produït per La Brutal, és La importància de ser Frank, si bé en aquest cas el projecte es limita a enregistrar l'obra per emetre-la per televisió.

Entre les sèries que la Corpo preveu tirar endavant hi ha Altsasu, una coproducció de Batabat i la productora basca Baleuko que porta com a títol el nom de la localitat navarresa on van tenir lloc els fets que van desembocar en la controvertida condemna de fins a 13 anys de presó a un grup de joves per una baralla amb agents de la Guàrdia Civil. A més, Massa d'Or produirà Torna, Sara! i El Terrat rodarà L'última nit al karaoke.

Impuls al sector audiovisual

La CCMA destaca que "l ’objectiu principal de la iniciativa és la reactivació del teixit empresarial del sector audiovisual" i que la preselecció s'ha fet d'acord amb criteris com "la qualitat, el valor artístic i cultural, la viabilitat econòmica del projecte, la capacitat de projecció als mercats internacionals, la capacitat d’atreure un públic ampli i transversal o l’encaix en una programació de televisió generalista". Alguns dels projectes tiraran endavant en coproducció amb la televisió pública valenciana (À Punt), la balear (IB3) o la basca (Euskal Telebista).

En total, 288 formats van optar a rebre part dels sis milions que Cultura, a través de la Corpo, va posar a disposició del sector. La CCMA assenyala que molts dels continguts seleccionats "també podran ser distribuïts per mitjans digitals, com ara xarxes socials o plataformes a demanda", la qual cosa representa " una aposta decidida per reforçar l’ús de la llengua catalana a partir d’una oferta variada i plural". Per això, afirma que aquesta convocatòria de projectes "constitueix una mesura que, a més de perseguir la reactivació econòmica del sector audiovisual, vol representar un avenç en la normalització de l’ús del català a les plataformes digitals globals".