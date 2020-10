Els periodistes de RTVE tornen a demanar al Congrés que finalitzi el concurs públic

Els consells d'informatius de Televisió Espanyola, Ràdio Nacional d'Espanya i RTVE.es han fet arribar un comunicat conjunt a la presidenta del Congrés de Diputats, Meritxell Batet, i al president de la comissió mixta de control parlamentari a Radiotelevisió Espanyola, Antonio José Cosculluela, per reclamar que "es facin els passos oportuns per reactivar i concloure de manera ja urgent el concurs públic que ha d'escollir els membres del consell d'administració de la corporació RTVE i la seva presidència". Tal com recorden els signants, la llei que obliga a escollir la cúpula de l'ens públic per aquest procediment fa més de tres anys que va ser aprovada però encara no s'ha aplicat. El concurs públic es va activar el juliol del 2018, però està aturat des de finals d'aquell any.

El comunicat lamenta que "l'extremada dilació" del procés ha donat lloc a una situació "inèdita": des de fa més de dos anys, la corporació estatal està governada per una administradora provisional única, Rosa María Mateo, "aliena a qualsevol tipus de control intern, a causa de l'absència d'un consell d'administració". Els consells d'informatius (que representen els professionals de la informació de RTVE) també troben "sorprenent" la inacció dels partits que van donar suport a aquella llei i que ara estan "deixant esllanguir un procés que havia de revitalitzar i democratitzar la governança" de l'ens.

La “incertesa perpètua” de la RTVE de Mateo

A més, els professionals dels mitjans públics consideren "preocupant" que "en aquest període d'interinitat a què han condemnat aquesta empresa propietat de tots els espanyols, els responsables provisionals hagin pres decisions de profunditat en l'estructura organitzativa i en la programació sense el necessari debat i contrapès". "No estem disposats a consentir que, juntament amb el concurs públic, agonitzi també un gran mitjà de comunicació i, amb això, el paper del servei públic en aquesta democràcia", conclou el comunicat.