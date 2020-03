Els 'late shows' nord-americans també s'aturen pel coronavirus

L'expansió del coronavirus ha començat a afectar la producció televisiva als Estats Units: algunes sèries han aturat temporalment els rodatges per prevenir possibles contagis i els late shows que s'emeten des de Nova York es deixaran d'emetre, com a mínim, durant dues setmanes.

La cadena NBC va anunciar aquest dijous la suspensió de The tonight show, que presenta Jimmy Fallon , i de Late night, conduït per Seth Meyers. La mesura entra en vigor aquest divendres i la previsió és que els dos programes quedin apartats de la graella, com a mínim, durant dues setmanes, fins al dia 30. De fet, ja estava previst, per motius de programació, que no s'emetessin durant la setmana del 23 de març. Aquest dijous, The tonight show es va emetre excepcionalment sense públic, mentre que Late night ja va quedar fora de la programació.

Per la seva banda, la CBS també ha anunciat que el Late show de Stephen Colbert no s'emetrà la setmana que ve (ni tampoc la següent, en què ja estava previst aturar l'emissió), de manera que tampoc no tornarà, com a mínim, fins al 30 de març. The Wendy Williams show, que s'emet de forma sindicada per diverses cadenes en diferents punts dels Estats Units, també ha deixat en suspens la seva producció, en aquest cas de manera indefinida.

En canvi, altres programes preveuen, de moment, mantenir l'emissió però prescindint del públic. És el cas de Last week tonight, amb John Oliver, o Full frontal, amb Samantha Bee. Pel que fa a Saturday night live, no estava previst que s'emetés ni aquesta setmana ni la vinent, i de moment la cadena NBC manté el pla de fer-lo tornar a la graella el dia 28.

Sèries en espera

Més enllà dels programes d'entreteniment, diverses sèries també s'han vist afectades per la crisi del coronavirus i han suspès temporalment el rodatge de nous capítols. És el cas de Riverdale, que dimarts va anunciar una aturada en les gravacions de la quarta temporada (de la qual s'han emès ja 16 dels 22 episodis previstos) perquè un membre de l'equip va estar en contacte amb una persona que ha donat positiu en el test del coronavirus. De moment no hi ha cap previsió sobre la represa de la producció.

També està aturat, en aquest cas de manera preventiva, el rodatge de la setzena temporada d' Anatomía de Grey. En aquest cas, la previsió de la cadena ABC és que d'aquí dues setmanes l'equip pugui tornar a la feina per rodar els últims quatre episodis de la temporada. Per la seva banda, Netflix ha ajornat també sense data el rodatge de la setena i última temporada de Grace and Frankie.