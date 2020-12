El creador de 'Black Mirror' escull Hugh Grant per al seu nou projecte

El creador de Black Mirror, Charlie Brooker, s'ha inspirat en la pandèmia del coronavirus per al seu nou projecte, un fals documental sobre l'any 2020 que estrenarà a Netflix i que tindrà Hugh Grant com a protagonista. Segons informa Deadline, se sap que la producció comptarà amb Grant perquè l'actor en va donar alguns detalls en una entrevista amb Vulture. "Interpretaré un historiador a qui entrevisten sobre el 2020. Soc bastant repel·lent, de fet. I us agradarà la meva perruca", va afirmar l'intèrpret anglès, de 60 anys.

Black Mirror, que es va emetre durant dues temporades a Channel 4 al Regne Unit abans de passar a Netflix, és potser l'obra més coneguda de Brooker. Tot i això, aquest excolumnista de The Guardian va signar a principis d'any Antiviral wipe, un especial per a la BBC Two en el qual ja se centrava en la pandèmia. Brooker –que va escriure també Black Mirror: Bandersnatch, un film interactiu– va dir fa poc que volia centrar-se en produccions més còmiques i que volia ajornar les sèries sobre "societats que s'enfonsen".