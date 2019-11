Els creadors de 'La casa de papel' i 'Élite', entre els 'showrunners' internacionals més destacats del 2019

260x366 Álex Pina, el ‘showrunner’ que ha conquerit Netflix per assalt Álex Pina, el ‘showrunner’ que ha conquerit Netflix per assalt

Álex Pina, creador de La casa de papel, i Carlos Montero i Dario Madrona, responsables d' Élite, són tres dels showrunners internacionals més destacats del 2019 segons la revista especialitzada The Hollywood Reporter. Els tres creadors espanyols comparteixen llista amb pesos pesants de la indústria com Phoebe Waller-Bridge, guanyadora de l'Emmy a millor comèdia per Fleabag, i Peter Morgan, creador de The Crown.

Segons The Hollywood Reporter, l'explosió de la producció audiovisual generada per l'aparició de plataformes com Netflix –que té un 50% de subscriptors de fora dels Estats Unit-, ha propiciat que creadors d'arreu del món trobin noves oportunitats pels seus projectes. Showrunners com Álex Pina s'han convertit en objecte de desig de les plataformes, que els ofereixen acords d'exclusivitat com el que va signar el creador de La casa de papel amb Netflix o Phoebe Waller-Bridge amb Amazon. Actualment, Pina està rodant Sky Rojo, la seva nova sèrie per a Netflix.

La revista, que també inclou el mexicà Manolo Caro ( La casa de las flores) en la seva llista, assenyala que en el cas de La casa de papel, 44 milions de llars van veure la tercera temporada durant les quatre primeres setmanes després de la seva estrena, el millor resultat per a una ficció de parla no anglesa de la plataforma. Pel que fa a Élite, la van veure 20 milions de llars en un mes.

Tot i que és una llista internacional, la selecció de The Hollywood Reporter està dominada principalment per creadors britànics i, per tant, per ficcions de parla anglesa. A més de Phoebe Waller-Bridge i Peter Morgan, també apareixen en la llista Neil Cross, autor de Luther; Russell T. Davies, de Years and years, o Lisa MCGee, de Derry girls.