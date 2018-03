‘Com si fos ahir’ creix lentament però continua lluny de ‘La Riera’

Com si fos ahir s’agafa avui les seves primeres vacances. La telenovel·la de TV3, que es va mantenir en antena per Nadal, aturarà les emissions durant tota la Setmana Santa i tornarà a la graella el 3 d’abril. Ho farà sense que la cadena hagi confirmat, encara, si tindrà continuïtat després de l’estiu: la direcció de TV3 va assenyalar aquesta producció com un dels continguts que podrien desaparèixer si la situació econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no millora, i a hores d’ara no s’ha pres cap decisió en ferm sobre el seu futur. En qualsevol cas, el productor executiu de la sèrie, Jordi Roure, ha explicat a l’ARA que l’equip ja treballa “per tenir-ho tot a punt per continuar”. “Ningú ens ha confirmat que no continuaria, només es va dir que era un dels programes que estaven en perill si no es resolia la qüestió pressupostària. N’estarem pendents fins a l’últim moment”, diu.

La telenovel·la posarà la pausa en un bon moment de forma. Les xifres d’audiència demostren que, d’entrada, els espectadors catalans, que des del 2013 s’havien anat desenganxant progressivament de La Riera, van donar un vot de confiança a la sèrie nova. El primer capítol, emès l’11 de setembre en prime time, va tenir 354.000 seguidors i un 12,9% de quota de pantalla, i el segon, que ja va ocupar la franja habitual de sobretaula, va créixer fins a les 367.000 persones, amb un share del 21,4%. Però aquestes dues entregues no van aconseguir seduir l’audiència, i el tercer capítol es va desinflar fins als 194.000 espectadors i l’11,8%, i és encara el cinquè menys vist. Després d’aquests alts i baixos inicials, la sèrie va tancar el mes de setembre amb una mitjana de 249.000 seguidors i un 14,4% de quota, uns valors que, al llarg de la tardor, no van variar gaire.

Amb l’inici del 2018, però, Com si fos ahir va agafar un impuls nou i els últims tres mesos han sigut els que han atorgat un rendiment més alt a la sèrie. Al febrer la telenovel·la va assolir els seus millors registres mensuals, amb 300.000 espectadors i un 16,7%, i al març (a l’espera del resultat d’avui) s’ha situat en el 16,6% i 279.000 persones, la segona millor marca. Precisament l’episodi de dimecres va ser el segon més vist des de l’estrena, amb 364.000 seguidors, i el que va assolir el share més alt, un 22,1%. El màxim nombre d’espectadors, però, continua sent per al capítol del 12 de setembre, mentre que l’episodi inaugural ocupa la tercera plaça.

“Els canvis són difícils”, argumenta Roure, que valora positivament la tendència “clarament a l’alça” que ha mantingut la sèrie. Tot i la millora de les últimes setmanes, però, Com si fos ahir continua molt per darrere dels registres que obtenia La Riera en la seva última etapa. Els 263.000 espectadors i el 15,5% de quota de pantalla que ha tingut de mitjana fins ara la sèrie se situen per sota dels 324.000 seguidors i el 18,8% que la ficció protagonitzada per Mercè Sampietro va tenir durant la temporada 2016-2017, que va ser la menys vista de les vuit que va tenir aquesta producció i, de fet, la que es va quedar amb les xifres més baixes des que TV3 va començar a emetre telenovel·les a la sobretaula el 1994.

“D’entrada vam tenir menys audiència [que La Riera ], però això és normal. L’important era no anar baixant”, assenyala Roure, que considera que el plantejament de Com si fos ahir era “més complicat” que el de la ficció anterior. “Veníem d’una sèrie més tèrbola, més espectacular en les trames, menys realista, i no volíem continuar per aquest camí, perquè era difícil de superar. Vam fer una proposta diferent, d’una sèrie més intimista, en què les petites coses del dia a dia són les que tenen importància”, diu.

En qualsevol cas, Com si fos ahir no ha tingut cap problema per mantenir el lideratge indiscutible de les sobretaules a Catalunya: d’entre els seus rivals directes, el que obté més bons resultats és Sálvame limón, amb un 9,1% i 152.000 seguidors de mitjana.

‘Tot es mou’ millora, per poc, els registres de ‘Tarda oberta’

Set setmanes després d’estrenar-se, el nou magazín de tarda de TV3, Tot es mou, es manté en unes xifres molts similars a les que obtenia, fins al 2 de febrer, Tarda oberta. El programa que presentaven Ruth Jiménez i Vador Lladó es va acomiadar amb una mitjana de 189.000 espectadors i un 12,1% de quota de pantalla, mentre que l’espai que condueix Helena Garcia Melero se situa fins ara en 214.000 seguidors i un 12,9%.

Ara bé, aquest tímid increment d’audiència no té en compte la bona evolució que havia seguit Tarda oberta abans de la seva cancel·lació, víctima de la delicada situació econòmica que pateix TV3 arran de la crisi de l’IVA: aquest programa havia aconseguit els seus millors registres en el seu últim mes en antena, al gener, amb 221.000 espectadors i un 13,3% de share. En canvi, de moment la trajectòria de Tot es mou ha sigut la inversa: al febrer es va mantenir en uns resultats molt similars als del seu predecessor (227.000 persones i un 13,1%), però en canvi al març ha baixat fins als 196.000 seguidors, amb una quota del 12,8%.

El magazín de tarda es mantindrà en antena durant els tres primers dies de la Setmana Santa, tot i que ho farà amb un horari modificat: començarà a les 16.00, per cobrir l’absència de Com si fos ahir. El Dijous Sant, el Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua el programa no s’emetrà i, per tant, les emissions es reprendran el dimarts 3 d’abril.