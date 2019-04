El debat electoral a TVE arrasa a Catalunya amb una quota del 31,7%

El debat electoral a quatre emès a TVE va ser l'espai més vist del dia ahir a Catalunya, amb una quota de pantalla del 31,7% i 983.000 espectadors. D'aquesta manera, l'enfrontament entre els quatre candidats es va endur el lideratge del dia i es va imposar en el 'prime time', desbancant la proposta de TV3, el telefilm 'Cançó per a tu'. Gràcies al debat, la televisió pública espanyola va fregar la primera posició de les cadenes més vistes, ja que va quedar a una dècima de distància de TV3, que es va endur la victòria amb un 10,8% de quota (TVE va obtenir un 10,7% de 'share').

Pel que fa al conjunt de l'Estat, la retransmissió de La 1 del debat entre els quatre líders polítics va ser seguida per 7.246.000 d'espectadors i va aconseguir un 'share' del 35,8%. Si se suma l'audiència de La 1 i el Canal 24 horas, que també va emetre el debat, el nombre d'espectadors arriba als 7,8 milions d'espectadors i a una quota de 38,6%. L'últim debat d'aquest tipus retransmès per televisió –el de juny de 2016 que va enfrontar Rajoy, Sánchez, Iglesias i Rivera– va obtenir millors resultats: en aquella ocasió va reunir 10.476.000 espectadors i va arribar al 57% de quota de pantalla. De fet, és el cinquè debat més vist de tots els enfrontaments retransmesos per televisió des de l'any 1993. Amb aquestes dades, Barlovento, empresa que audita les audiències, destaca que el d'ahir és el novè debat d'unes eleccions generals més vist.

L'audiència global del debat d'ahir puja si es té en compte les dades de 'simulcast', ja que a més de La 1 altres cadenes com el Canal 24 horas, IB3, Castilla La Mancha Televisión, Canal Extremadura, Trece, Canal Sur i Telemadrid també el van oferir. Les dades de la retransmissió en 'simulcast' pugen fins als 8.886.000 espectadors i el 43,8% de quota de pantalla.

Més enllà de la televisió, el debat va tenir molt seguiment a Twitter, on es va arribar a enviar més de dos milions de tuits en referència a l'espai televisiu. La xarxa també va servir a Vox, que no va participar en el debat després de la Junta Electoral Central (JEC) prengués la decisió de deixar-lo fora, per difondre el seu missatge tot i no estar present al plató. De fet, la formació d'extrema dreta va organitzar un "contra debat" a Twitter on van insistir en què se'ls ha censurat i que els líders independentistes, com Oriol Junqueras, reben un tracte de favor per part de la JEC perquè els permet fer entrevistes des de la presó.

Pel que fa a la resta d'usuaris, la xarxa es va omplir de gifs i mems per comentar el debat en un to humorístic. Especialment comentada va ser la imatge prèvia a l'emissió del debat en què es podia veure els candidats –tots homes– preparant-se mentre dues dones netejaven el plató. Un altre moment que va generar rebombori va ser quan el líder de Ciutadans va treure una foto emmarca de Sánchez i Torra junts. Una acció que va ser resposta pels internautes recordant una foto de Rivera amb Carles Puigdemont a la Generalitat.

Cuatro hombres hablando de mujeres mientras unas limpian y otras maquillan.

Esclarecedor.

Sí que es curioso.🙄 #DebateTVE #ElPaís pic.twitter.com/n5RXCsabPG — Mª Isabel (@MIsabel2019) 23 d’abril de 2019