De destruir Espanya a només desmuntar-la

Qui ho diu, que la caverna no evoluciona? Fa uns mesos alçaven la seva lamentació: Espanya se'ns trenca! Fins i tot feien mapes on Catalunya apareixia disgregada, surant a la deriva. Per tant, cal saludar la portada d'aquest dimarts de l'Abc', titulada "Desmuntant Espanya", com un higiènic gest de desescalada. S'hi veu Iglesias encaixant la mà de Torra i Sánchez la d'Urkullu. "Promet estudiar 37 concessions per al País Basc", diu el subtítol. Alguns d'aquests assumptes són transferències pendents des de fa vora 40 anys, perquè estan recollides a l'Estatut de Gernika. Però, ja se sap, molt millor titular des de l'emoció que no des de la raó. La raó racional, vull dir, i la raó de tenir-la.

Gooool de VAR!

Iago Aspas va marcar un meritori gol a l'últim minut que garantia a Espanya l'accés a vuitens de final. Però les portades de la premsa de Madrid es fixen en una altra cosa: "El premi estava en el VAR" ('La Razón'), "Espanya passa com a líder gràcies al VAR" ('El Mundo') i "Visca el VAR!" (idèntic titular de primera pàgina a 'Marca' i 'As'). Efectivament, va fer falta el videoarbitratge per concedir un gol que el jutge de línia havia anul·lat. Només 'Faro de Vigo' s'enrecorda del jugador, amb un emfàtic "Beneït Aspas!" Pista: juga al Celta. Això, en realitat, dona la raó als qui no veuen amb bons ulls el VAR. Aporta precisió i justícia, però esclafa el factor humà. Que, al capdavall i sense entendre-hi un borrall, diria que és el que fa del futbol, futbol.

Àlbum de titulars:

"Una cacatua d'Austràlia altera el que sabem de l'Edat Mitjana" ('Abc')