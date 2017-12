El diari 'Sport' acomiada finalment 29 treballadors

El grup Zeta va aprovar aquest dijous l'ERO que suposarà l'acomiadament de 29 treballadors del diari 'Sport', la capçalera esportiva del grup. Inicialment l'empresa preveia 35 baixes, que finalment es van rebaixar a 29 d'un total de 83 empleats, la qual cosa suposa reduir la plantilla del rotatiu en un 35%. A canvi d'aquesta reducció en el nombre d'acomiadaments l'empresa rebaixarà els salaris un 8% a tota la plantilla.

D'aquestes baixes, 26 es faran efectives ja aquest dilluns, i les 3 restants al març. Entre les persones que perdran la feina n'hi ha dues que feia 38 anys que treballaven al diari. Tots els acomiadats rebran una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, el mínim que fixa la llei.

Fonts del comitè d'empresa han criticat, en declaracions a l'ARA, la manera com s'han dut a terme aquests acomiadaments: la direcció no va comunicar-ho directament als afectats, i va ser l'advocat del comitè el que va informar els treballadors dels noms que s'havien inclòs a la llista. Va fer-ho, a més, al carrer, ja que la plantilla estava de vaga - dimecres havien iniciat una aturada indefinida, per protestar precisament contra l'ERO- i s'havia concentrat davant la redacció.

Durant la reunió d'ahir, en què es va decidir rebaixar a 29 el nombre d'acomiadaments i es va concretar quines serien les persones afectades, els representants dels treballadors van intentar que s'incloguessin en aquesta llista 3 empleats que havien manifestat voluntàriament la seva intenció d'abandonar l'empresa. Segons fonts del comitè, l'empresa no ho va acceptar fins al cap de "5 o 6 hores de reunió".

Un cop aprovat l'ERO, els treballadors han optat per aixecar la vaga que havien iniciat dimecres i que durant aquests dos dies havia tingut un seguiment del 75%, segons el comitè. Tant dijous com divendres, però, l''Sport' ha arribat igualment als quioscos.