El nou disc de Felip VI, sense un 'single' clar

Els crítics musicals no es posen d'acord. A diferència d'aquell disc editat el 3 d'octubre de l'any passat, que tenia 'Deslealtad inadmisible' com a gran 'hit', aquesta vegada no hi ha consens sobre quin és el gran tema de la nova obra de Felip VI, ara que la discogràfica Gobierno Records ha canviat de productors. ¿On és el 'Malamente, tra, tra' de Felip VI? Només cal veure les portades de la premsa musical. A 'El País', per exemple, destacaven el vers "La Constitució, un mandat permanent de concòrdia". En canvi, a l''Abc' consideraven que l'estrofa clau era "No s'han de desvirtuar els valors de la Constitució, sinó reivindicar-los". A 'El Mundo' optaven, en canvi, per "La Constitució és l'ànima viva de la democràcia". Ara, tot i les discrepàncies sobre quin és el 'single' que sonarà a la ràdio, el que és clar és que Felip VI ha parit un disc conceptual, que bé podria tenir com a subtítol "La Consti no se toca", ja que els tres diaris referits –tot i escollir passatges lírics diferents– abonen la mateixa tesi musical: que si "permanent", que si "no desvirtuar", que si "ànima viva". O sigui, que ja està bé com està i fins a l'any que ve, gràcies. Per cert, que 'La Razón' no se la jugava a endevinar quin seria el tema reclamat pels fans reials als concerts i no titulava a partir de cap cita. Obria portada amb "Llarga vida a la monarquia" –que és una manera de dir que referèndum sobre la Corona, 'nanai'– i llestos. Era l'equivalent a posar-li cinc estrelletes al disc.

Més tèbia era la recepció a Catalunya, on 'El Punt Avui' ("Celebració deslluïda") i l'ARA ("Felip VI evita referir-se a la crisi catalana") no aprovaven el disc, al marge de la manca evident de 'singles'. En tot cas, i tenint en compte els esdeveniments, no sembla que hom s'hagi de preocupar per la carrera d'aquest artista, que de ben segur que conservarà el contracte amb la discogràfica.