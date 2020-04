Per què en diuen pacte nacional si volen dir derrocar el govern?

260x366 larazon.750 larazon.750

Entranyable enquesta de La Razón: "El 74% demana un pacte entre els partits per sortir de la crisi". En realitat, el 74% de la gent mai demana res, ni tan sols unes braves. El que passa és que sona el telèfon, una veu que va a preu fet li diu si creu que els partits haurien de treballar junts i l’enquestat, mentre mira de reüll l’aigua que arrenca el bull, li diu que sí, que sí. Però aquí el tenim. Un titular amb "demana", com podrien haver posat "exigeix", per fabricar un clam inexistent. El que busca és diluir el govern en una amalgama de partits que ja es veu que no trobaran cap entesa. És mal perdre i no haver sabut guanyar les eleccions. I desprèn un tuf una mica colpista, per cert.

Parlant d’enquestes: "La meitat dels alemanys culpen la gestió de Sánchez davant el coronavirus", diu un article d’ Abc, en un títol de formulació dubtosa però sentit inequívoc: Sánchez mal. La peça –que firma un periodista– és una afusellada flagrant d’un article publicat a Politico, basat en una enquesta de la firma Redfield and Wilton. I dic afusellada perquè està ple de frases directament traduïdes i copiades, que no s’ha molestat en reescriure, per allò de dissimular. Ni tampoc s’ha pres la molèstia de mirar-se l’enquesta, afegir-hi alguna dada i cobrir-se així les espatlles. No cita Politico, no enllaça el sondeig i es limita a dir que la fa "una empresa londinenca d’estudis d’opinió". En tot cas, em pregunto quants alemanys tenen una idea gaire precisa sobre la gestió de Sánchez i, sobretot, quines fonts informatives tenen. Des de l’alarma sobre com el president espanyol està reaccionant a aquesta crisi, fer un titular sobre què pensen la meitat dels alemanys em sembla, com a molt mínim, temerari.