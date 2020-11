Atresmedia adaptarà 'Drag Race', el famós 'talent show' de RuPaul

El popular talent show nord-americà Drag Race tindrà la seva versió a l'estat espanyol. Atresmedia ha aconseguit els drets del programa per adaptar-lo i emetre'l a través de la seva plataforma de pagament, Atresplayer Premium. El format original de Drag Race es va estrenar el 2009 i està presentat pel popular actor i drag queen RuPaul, que també fa de mentor i jurat del concurs. La versió espanyola del programa es titularà Drag Race Spain i buscarà la millor superestrella drag queen entre els concursants. El talent show tindrà un grup de jutges que valorarà cada setmana la feina dels concursants i els donarà consells per millorar en el seu procés de transformisme. L'estrena està prevista per a l'any vinent.

Guardonat amb 19 premis Emmy, el format original de Drag Race fa competir els participants en proves i desafiaments setmanals, des de sessions de fotos i reptes artístics fins a actuacions musicals i de ball, per aconseguir un premi de 100.000 dòlars. Fins ara s'han emès 12 temporades als Estats Units. A Catalunya es poden veure a través de Netflix.