El dret dels espanyols a veure els pits a Marta Sánchez

260x366 Marta Sánchez, en una imatge d'arxiu Marta Sánchez, en una imatge d'arxiu

"Per fi!!! Les fotos més esperades d'Espanya. Marta Sánchez totalment despullada". Així, amb triple admiració, es venia la revista 'Interviú' en portada l'any 1991. Val la pena rellegir-ho: "Les fotos més esperades d'Espanya". Un assumpte nacional.

He llegit aquests dies diverses lloances funeràries a la revista 'Interviú', ara que tanca. En general, m'han semblat injustificadament parcials. Perquè al costat del periodisme valent i del columnisme brillant, hi va haver també –i no pas en petites dosis– misèria. Ho explicava divendres la Catalina Serra, recordant que la mítica portada amb la Pepa Flores va ser publicada sense el seu consentiment. I Marta Sánchez va acabar revelant que si va accedir a posar nua va ser a canvi d'uns diners, sí, però també perquè retiressin de circulació unes fotos comprometedores. O les fotos robades a Elsa Pataki mentre feia una sessió fotogràfica (sense nuesa) per a una altra revista. Fins i tot, i ja té mèrit, van despullar sense permís el personatge de videojocs Lara Croft (i van haver de pagar 60.000 euros als creadors de 'Tomb Raider'). El que vull dir és que aquesta mirada nostàlgica, sobre 'Interviú' com a agent que va ajudar a despertar de la letargia puritana del franquisme, té el seu revers, molt menys amable del que alguns dels seus hagiògrafs han volgut pintar aquesta setmana. Estaria bé saber, per cert, si mercadejava amb la informació i els reportatges amb la mateixa desimboltura que ho feia amb els nus. Si és que es pot dir negociar del que passa quan dos parlen, però només un té fotos de l'altre tal com va venir al món.

En fi, suposo que els mitjans que encara actuen com si el país fos el seu 'cortijo' informatiu invocarien el dret a la informació. Un dret, per cert, que no és dels mitjans de comunicació, sinó dels ciutadans.