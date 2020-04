‘El Ministerio del Tiempo’ prepara el retorn amb un minicapítol

El retorn d’ El Ministerio del Tiempo es continua fent esperar. La crisi del coronavirus ha obligat a acabar el procés de postproducció mitjançant el teletreball i això ha comportat que Televisió Espanyola hagués d’endarrerir-ne l’estrena “unes setmanes”, segons va explicar fa 15 dies el director de continguts de la televisió estatal, Fernando López Puig.

De moment, no s’ha anunciat la data prevista per al debut de la quarta temporada (més enllà del compromís de López Puig d’estrenar-la “abans de l’estiu”), però els seguidors de la sèrie en podran degustar una petita dosi aquest dilluns, en forma de minicapítol de 12 minuts. Aquest especial, titulat Antes de que no haya tiempo, és una preqüela dels nous episodis “plena de sorpreses reveladores”, que ajudarà a enllaçar la tercera i la quarta temporada i situarà els espectadors en el context de les noves entregues. El capítol s’estrenarà a la web de RTVE a les 14 h.

La quarta temporada d’ El Ministerio del Tiempo arribarà després de dos anys i mig d’espera (la tercera es va acabar el novembre del 2017) i suposarà el retorn del Julián, l’agent del ministeri interpretat per Rodolfo Sancho.