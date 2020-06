TV3 emet el reportatge d’ETB sobre els escàndols de la monarquia espanyola

TV3 emet aquest diumenge a les 22.50 h el reportatge El virus de la Corona, que posa el focus sobre els escàndols de corrupció que afecten la monarquia espanyola. El treball, signat per la periodista Eider Hurtado, compta amb les aportacions de periodistes espanyols i estrangers que han investigat les suposades irregularitats comeses pel rei emèrit, Joan Carles I, i que detallen els moviments de les empreses offshore en què figuren com a propietaris tant ell com el seu fill, l’actual monarca Felip VI.

A més, el reportatge inclou declaracions exclusives de Corinna Larsen, l’examant de l’anterior rei a qui s’investiga com a presumpta testaferro, que denuncia que ha sigut víctima d’una campanya d’assetjament per part dels serveis secrets espanyols.

El virus de la Corona és una producció de la televisió pública basca, ETB, que es va estrenar la setmana passada dins del programa de reportatges 360º. TV3 l’oferirà a continuació del 30 minuts, que diumenge torna a la programació després d’unes setmanes d’absència per la crisi sanitària amb un reportatge sobre l’Hospital de Cerdanya, el primer centre de salut transfronterer d’Europa.