Però on són les meves sèries?

“Han tret Seinfeld d’Amazon Prime Espanya i m’han deixat sense poder acabar-la...”, es queixava aquesta setmana a Twitter Víctor Sala, un dels fundadors de la web Serielizados. Ell no és l’únic que no ha pogut acabar de gaudir de la comèdia: molts altres usuaris lamentaven el coitus interruptus seriòfil provocat per la data de caducitat dels drets d’emissió de la sèrie de Jerry Seinfeld. En l’era de l’explosió de les plataformes, els espectadors es troben amb la paradoxa que és impossible trobar determinades sèries o que algunes desapareixen de forma sobtada. Saber on fan la teva sèrie preferida és, en molts casos, un trencaclosques difícil de solucionar.

Actualment a Espanya es pot accedir a més d’una desena de plataformes que ofereixen sèries sota demanda: Netflix, Amazon Prime, Movistar+, Sky, Filmin, HBO, Rakuten TV, Mubi, StarzPlay, Apple TV+, Orange TV, Vodafone TV, etc. Algunes ficcions, però, no estan disponibles en cap d’aquestes o només ho han estat breument. Els últims anys hi hagut un ressorgiment dels clàssics i això ha provocat una guerra pels drets d’emissió als Estats Units, que té conseqüències per als espectadors d’arreu del món. És el que ha passat, precisament, amb Seinfeld. El setembre passat Netflix va anunciar que havia arribat a un acord amb Sony Pictures Television, propietària de la comèdia, per oferir-la a través de la seva plataforma tant als Estats Units com a la resta de països on està implantada, a partir de l’any que ve. Aquest fet implica que un cop caducats els drets d’emissió a Amazon Prime Video, el Jerry, l’Elaine, el George i el Kramer desapareixen de les pantalles fins al 2021. Després d’onze mesos de penitència, els espectadors que es van quedar a mitges podran recuperar la sèrie a Netflix. La plataforma l’oferirà per primer cop en 4K, una novetat que, en principi, no sembla una gran compensació.

Adeu en massa

El cas de Seinfeld no és un fet aïllat i això ha quedat en evidència amb l’inici del 2020, quan les comèdies i altres sèries clàssiques han començat a desaparèixer en bloc de les plataformes. Els usuaris d’Amazon han patit en les últimes setmanes l’adeu de Parks and recreation i 30 Rock. Els drets de totes dues sèries se’ls ha quedat NBC Universal per al seu nou servei de streaming,Peacock, que començarà a operar als Estats Units el 15 d’abril. En el cas de Parks and recreation, es veurà exclusivament a través d’aquest servei, mentre que pel fa que a 30 Rock els drets són compartits amb Hulu fins al 2024. Amb aquest panorama, l’única opció dels espectadors que es van quedar sense saber com acabaven les aspiracions polítiques de Leslie Knope (Amy Poehler) és optar per comprar la sèrie completa en DVD. Això sí, necessitaran un bon nivell d’anglès, ja que a Amazon només es pot comprar l’edició britànica per un preu que es mou entre els 90 i els 95 euros.

En principi, Amazon avisa en cada una de les sèries del moment que deixen d’estar disponibles, però a vegades l’avís està tan amagat que passa desapercebut per als subscriptors. Mentre que les estrenes s’anuncien a so de bombo i platerets, les sortides queden mig amagades i saber la data de l’adeu depèn molt de la perícia de l’usuari.

A principis d’any el compte no oficial de Twitter @NovedadesPrime va publicar una llista de sèries que suposadament desapareixerien del servei. En alguns casos va encertar i en d’altres no. El perfil assegurava que Community, Dawson crece, Masters of sex o Matrimonio con hijos deixarien Amazon a partir del 31 de gener, però actualment encara formen part del catàleg de la plataforma. Un dels casos que va crear més pànic va ser l’anunci que va fer aquest perfil de Twitter que The office també sortiria de la plataforma. En aquest cas, però, Amazon sí que va sortir corrents a desmentir-ho a través de les seves xarxes. De moment, els treballadors de Dunder Mifflin es queden a la plataforma, almenys fins que faci el salt a Peacock el gener de 2021.

Un dels suposats punts a favor de les plataformes digitals és la possibilitat de veure sèries que en el seu moment no es van poder veure a la televisió en obert o que fa tant de temps que es van emetre que l’espectador les vol recuperar. Les plataformes han aprofitat per treure rendiment del factor nostàlgic amb sèries com Friends, però no han explotat la possible tirada d’altres comèdies considerades de culte com Cheers o Frasier. Cap de les dues està disponible en cap plataforma i, com en el cas de Parks and recreation, l’única opció es recórrer als packs de DVD, que a l’incloure diverses temporades no tenen uns preus especialment econòmics.

Orfes de plataformes

El cas de Doctor en Alaska, que va rebre al llarg de la seva història 39 nominacions als Emmy i en va guanyar set, és especialment singular. No està disponible en cap plataforma ni aquí ni als Estats Units i les respostes al misteri són una mica confuses. L’any 2016 la periodista nord-americana Jen Carlson, directora del mitjà novaiorquès Gothamist, explicava que el motiu de la seva absència eren els drets de la música de la sèrie. “Els creadors de la sèrie no accepten reemplaçar la música original per una de genèrica -com passa a les versions per a streaming d’ Alias o Sensación de vivir -, però ningú vol pagar els artistes pels drets a utilitzar les seves cançons en les versions per a streaming ”, explicava. Actualment, els drets de distribució de la sèrie, que als Estats Units es va emetre a la CBS, són propietat de NBC Universal, que no ha anunciat si la inclourà en el seu servei de vídeo sota demanda. Alhora, a finals del 2018, la CBS va anunciar que estava treballant en un reboot de les aventures del doctor Fleischman, però ¿com jugaran el factor nostàlgic si pràcticament ningú pot recordar les trames de l’original?

L’orfandat de plataforma no afecta només les sèries considerades antigues o clàssiques, sinó que també és una penitència amb la qual han de carregar ficcions més actuals etiquetades com a minoritàries. Halt and catch fire (2014 - 2017) és una de les damnificades. La sèrie, centrada en l’explosió tecnològica dels anys 80, és un dels títols més celebrats de l’AMC per la crítica. Aquí es va poder veure a través de Movistar+, perquè dins dels seus paquets ofereix el canal AMC. Un cop emès l’últim episodi, però, la sèrie va deixar d’estar disponible a la plataforma de Telefónica, que sí que avisa sobre les dates de caducitat de cada títol. D’aquesta manera, una sèrie que la publicació Vulture va qualificar com un dels clàssics indiscutibles de la dècada, és totalment inaccessible per al públic català i espanyol.

Una altra de la variants del joc de cerca i captura de sèries és trobar la ficció que volem però no en condicions òptimes: això pot voler dir que no estigui disponible en versió original, o que si ho està no tingui subtítols, o que no estigui doblada. Aquest és el cas de Freaks and Geeks, una dramèdia adolescent creada per Judd Apatow i considerada una pionera del gènere. Protagonitzada per James Franco i de només 18 episodis, va estar breument disponible a Netflix durant el 2018. Ara els espectadors la poden recuperar a Amazon, però només doblada al castellà, ja que la plataforma no ofereix la versió original amb subtítols, una opció que no acostuma a agradar als seriòfils.

Mentre algunes ficcions han quedat al calaix dels records, n’hi ha d’altres que tenen el do de la ubiqüitat. Els exemples més clars són Friends i The Big Bang theory, que a Espanya estan disponibles en tres plataformes diferents: HBO, Amazon i Netflix. Les dues comèdies, les sitcoms més populars dels últims 30 anys, sembla que estan agermanades. Seran els plats forts de la nova plataforma de Warner HBO Max, que les oferirà en exclusiva, almenys als Estats Units, a partir del maig. Aquest nou servei també es quedarà amb una de les grans oblidades de l’streaming, almenys a Espanya: El ala oeste de la Casa Blanca. Ara només falta que Warner aclareixi un altre misteri, gairebé tan gran com saber on es pot trobar cada sèrie: si HBO Max operarà fora dels Estats Units o si els clients de HBO a Europa podran accedir als continguts del nou servei.

Aplicacions per controlar totes les sèries

Retenir on és cada sèrie és una feina titànica. Per això és més fàcil tenir el suport de la tecnologia, i tant a l’Android Market com a l’App Store d’Apple hi ha disponibles diverses aplicacions que permeten fer el seguiment de les ficcions preferides de cada usuari. Una de les opcions més populars és l’aplicació gratuïta Just Watch, un motor de cerca que identifica en quina plataforma estan disponibles sèries i pel·lícules. L’usuari només s’ha de crear un compte i especificar de quins serveis disposa.

‘The Americans’, el drama que apareix i desapareix

Considerada pel New York Times com un dels millors drames de la dècada, The Americans (2013-2018) -la història de dos espies russos infiltrats als Estats Units dels 80-és una de les sèries amb una de les trajectòries més erràtiques de l’univers de les plataformes. Durant els temps en què s’emetia als Estats Units, aquí es podia veure a través dels canals Fox i Fox Life, inclosos en l’oferta de Movistar+. Curiosament, un cop acabada la sisena i última temporada, la plataforma de Telefónica va deixar d’oferir la possibilitat de veure tota la sèrie sota demanda. D’aquesta manera, l’última temporada sí que era a Movistar+, mentre que les cinc anteriors eren en un altre servei, Sky. Actualment la situació és encara pitjor: Sky només té disponible la cinquena temporada, ja que la llicència de la resta d’entregues ha caducat.