La 2 estrena un programa basat en cartes de personatges històrics

La 2 estrena aquest dimarts, a les 21.00 h, 'Cartas en el tiempo', una sèrie documental que s’estructura a partir de cartes autèntiques que van ser escrites per personalitats espanyoles dels últims segles i que permeten retratar “fragments de la política, la societat o la cultura” de la seva època.

El programa, produït des de RTVE Catalunya i dirigit per Blanca Flaquer, constarà de dotze capítols, cadascun dels quals inclourà diverses missives amb algun lligam temàtic o temporal entre elles. Al primer capítol, per exemple, es recuperaran tres cartes escrites just abans de morir: una signada per Miguel de Cervantes, una altra per Diego de León, condemnat a mort per haver conspirat contra Espartero, i la tercera per Claudia Benito, una de les Tretze Roses afusellades pel franquisme després de la Guerra Civil.

Actors com José Luis Gómez, Aura Garrido, Alberto San Juan, Pere Arquillué, Lluís Soler o Francesca Piñón llegiran els textos, i experts i historiadors els posaran en context.