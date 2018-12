10 noves ficcions per al radar seriòfil del 2019

Navegar entre l’allau de sèries que cada any estrenen les diferents plataformes i televisions pot ser un autèntic malson. Perquè la travessia seriòfila del 2019 sigui com més plàcida millor, fem una llista de 10 títols que mereixen ser al radar d’un bon consumidor de ficció televisiva.

‘La chica del tambor’

Basada en la novel·la homònima de John Le Carré, aquesta minisèrie britànica ha sigut un dels tres grans èxits, juntament amb Bodyguard i A very English scandal, que ha tingut la BBC durant el 2018. El director Park Chan-wook, artífex de pel·lícules com Old boy, està al darrere d’aquest thriller ambientat als anys 70 i protagonitzat per la Charlie (Florence Pugh), una jove actriu sense èxit a qui li canvia la vida quan coneix el misteriós Becker (Alexander Skarsgard) mentre està de vacances a Grècia. Aviat acaba embolicada en un complot comandat per un oficial d’intel·ligència israelià anomenat Kurtz (Michael Shannon), en el qual ha de fer d’agent doble. La producció ha aconseguit un fet insòlit: per primera vegada en la història, els responsables de l’Acròpoli van autoritzar que s’hi rodés una escena nocturna i que un dron sobrevolés el Partenó, tot i que l’ús d’aquests aparells està específicament prohibit al voltant del monument. La minisèrie s’estrena l’11 de gener a Movistar+.

‘Good omens’

Michael Sheen, David Tennant i Jon Hamm, tres pesos pesants de la televisió -el primer va fer Masters of sex, el segon Doctor Who i el tercer Mad men - per a una història fantàstica basada en la novel·la de Terry Pratchett i Neil Gaiman ( American gods ) en la qual s’explica l’estranya unió de l’àngel Aziraphale (Sheen) i el dimoni Crowley (Tennant) per aturar l’apocalipsi. Un dels canvis respecte al llibre és la incorporació del personatge de l’arcàngel Gabriel, que interpreta Hamm. La minisèrie, que encara no té data concreta d’estrena, és un homenatge pòstum de Gaiman a Pratchett, que va morir l’any 2015 a causa de l’Alzheimer. Good omens es podrà veure a Amazon.

‘The umbrella academy’

Tot i les recents cancel·lacions de sèries de superherois, Netflix no renuncia a les ficcions sobre poders especials. Ellen Page és la protagonista de The umbrella academy, que adapta la saga de còmics de Gerard Way i Gabriel Bá sobre set persones amb superpoders que, quan eren petites, van ser adoptades pel multimilionari Sir Reginald Hargreeves, que les va formar per salvar el món. La història comença després de la mort de Hargreeves, que obliga els set fills adoptius a retrobar-se. Page hi interpreta el personatge de Vanya, l’únic membre de la família que no té cap habilitat especial. La sèrie arribarà el 15 de febrer.

‘Modern love’

El repartiment d’aquesta sèrie d’antologia és d’aquells que enlluernen només de llegir-los: Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Catherine Keener i John Slattery, entre molts altres. Per si això no fos prou, darrere de la càmera també hi haurà noms interessants. Sharon Horgan, creadora de Catastrophe, dirigirà el capítol que protagonitzen Fey i Slaterry i que ella mateixa ha escrit. Per acabar-ho de rematar, el showrunner és John Carney, director de Begin again i Once.

La ficció d’Amazon adapta la columna i el podcast homònim que es publica setmanalment al New York Times sobre diferents històries d’amor. Haurem d’esperar per veure si l’antologia és un èxit o, com ha passat amb The Romanoffs, també d’Amazon, els bons propòsits acaben en decepció.

‘Fosse/Verdon’

Bob Fosse està considerat un dels puntals del cinema musical, especialment gràcies a Cabaret (1972). Durant 11 anys va ser la parella de Gwen Verdon, una de les ballarines més reconegudes de Broadway. Michelle Williams i Sam Rockwell es fiquen a la pell de la parella per rememorar la seva història d’amor i creativitat. Als Estats Units la minisèrie es podrà veure a la cadena FX, mentre que aquí encara no s’ha anunciat qui se’n quedarà els drets.

Un dels productors de Fosse/ Verdon és Lin-Manuel Miranda, d’actualitat per El regreso de Mary Poppins i un dels renovadors del musical a Broadway gràcies a Hamilton.

‘Watchmen’

Damien Lindelof, guionista de Perdidos i creador de The leftovers, s’atreveix a adaptar per a la HBO la novel·la gràfica d’Alan Moore i Dave Gibbons, considerada una de les obres cabdals del gènere del còmic. Watchmen, que ja va tenir una versió cinematogràfica a càrrec de Zack Snyder, explica la història d’un grup de superherois que, després de ser admirats durant anys, ara són perseguits per la llei. Watchmen,ambientada en la Guerra Freda,s’estrenarà el 2019, en una data encara per definir. Lindelof ja ha avisat que la seva sèrie, que tindrà Jeremy Irons entre els protagonistes, serà una interpretació de la novel·la gràfica, i no una adaptació exacta.

‘Catch-22’

George Clooney torna al mitjà que el va fer famós amb una minisèrie produïda i protagonitzada per ell. La ficció es basa en la novel·la homònima de Joseph Heller, ambientada a la Itàlia del 1944, en plena Segona Guerra Mundial. El protagonista és el capità de les forces aèries nord-americanes John Yossarian (Christopher Abbott), que es fa passar per boig per poder tornar a casa. A més de Clooney i Abbott, també participen en la ficció Hugh Laurie i Kyle Chandler.

La sèrie és un dels projectes estrella per al 2019 de Hulu, impulsora d’un dels grans èxits televisius dels últims anys, The handmaid’s tale.

‘Central Park Five’

Entre els molts projectes que té per a aquest any Netflix, destaca aquesta minisèrie que s’emmarca en el gènere del true crime. Ava DuVernay dirigeix aquesta producció que recrea el cas de Trisha Meili, una novaiorquesa blanca que va ser assaltada i agredida sexualment l’any 1989 mentre corria per Central Park. Cinc adolescents -quatre negres i un hispà- van ser condemnats erròniament pel crim i no van sortir de la presó fins al 2002, quan Matias Reyes, un assassí i violador que ja complia condemna per altres crims, va confessar ser l’autor de l’assalt. Felicity Huffman serà una de les protagonistes.

‘Black Monday’

El 21 de gener Movistar+ estrena aquesta sèrie sobre el Dilluns Negre, és a dir, el 19 d’octubre del 1986, el dia en què tots els mercats de valors es van desplomar amb un interval de temps molt breu. Ambientada a Wall Street, segueix els passos d’un peculiar trio amb moltes ganes de fer diners: el Mo (Don Cheadle), el Blair (Andrew Rannells) i la Dawn (Regina Hall). Produïda per Seth Rogen i Evan Goldberg, és una dramèdia de capítols de 30 minuts que barreja humor negre i els excessos dels anys 80.

‘Top of the morning’

Apple fa el salt a la producció pròpia, i ho fa amb artilleria pesant. Top of the morning és el seu projecte estrella, tot i que encara no té data d’estrena. Es tracta d’una mirada a les interioritats d’un magazín matinal protagonitzada per Steve Carell, que torna a la televisió després de The office per fer de presentador d’informatius. L’acompanyen Reese Witherspoon i Jennifer Aniston, totes dues productores executives de la sèrie.