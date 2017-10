La foscor cobreix ‘Stranger things’

El món es tornarà a posar cap per avall a partir d’avui. La segona temporada de Stranger things, la sèrie sobre un grup d’amics que s’enfronten a un misteri paranormal, torna a Netflix per demostrar que la nostàlgia dels vuitanta pot seguir seduint espectadors amb ganes de rememorar els anys d’ Els Goonies o els temps en què ballaven Thriller de Michael Jackson. No només de melangia viu el públic, i els germans Duffer han promès una entrega molt més fosca i amb dosis accentuades de terror.

La nova temporada, que compta amb nou episodis, arrenca un any després dels esdeveniments paranormals de la primera per mostrar quines han sigut les conseqüències emocionals pel petit poble de Hawkins (Indiana) i, sobretot, en quin estat es troba Will Byers (Noah Schnapp) després del seu pas pel Món del Revés i el contacte amb el Demogorgon. L’acció se situa a l’entorn del dia de Halloween del 1984, una celebració propícia als ensurts i les disfresses icòniques. Si a la vida real la caracterització de l’Eleven (Millie Bobby Brown) -la protagonista femenina de la sèrie- va ser una de les més repetides del Halloween passat, a la ficció el grup d’amics també escollirà transformar-se en uns personatges cinematogràfics emblemàtics : els caçafantasmes. Aquest clar homenatge a la pel·lícula que triomfava aquell any als cinemes no significa que la sèrie es vulgui limitar a ser un exercici d’exaltació de temps millors: els Duffer exploren el sentiment de marginació, exemplificat per un protagonista que no se sent com la resta dels nens, o l’estrès posttraumàtic, un trastorn que comparteixen gairebé tots els personatges després dels successos de la primera temporada.

Tot i el secretisme que ha envoltat el rodatge de la temporada, els Duffer sí que han avançat alguns detalls del que s’hi podrà veure: hi haurà un triangle amorós, centrat en els personatges adolescents, i l’Eleven continuarà jugant un paper cabdal en la història. “Creiem que la seva trama sorprendrà la gent. Revelarem més coses sobre el seu passat i d’on ve”, expliquen els Duffer. El fanatisme generat al voltant de l’Eleven va impulsar a la fama Millie Bobby Brown, que amb només 13 anys ja ha sigut nominada al seu primer Emmy pel paper de la nena inquietant víctima de diversos experiments científics.

La colla s’amplia

Aquest any, els germans Duffer volen repartir una mica més el protagonisme femení i han incorporat l’actriu Sadie Sink al repartiment. Ella serà la Max, una noia molt segura d’ella mateixa, amb comportaments que s’allunyen dels estereotips femenins de l’època. La colla -formada pel Will, el Dustin, el Lucas i el Mike- viurà amb curiositat l’arribada d’aquesta nova habitant que va amb monopatí i és capaç de superar totes les pantalles d’un videojoc. La noia no estarà sola: l’acompanya el seu germanastre, el Billy, un noi carismàtic que amaga una naturalesa imprevisible i violenta.

Que els Duffer s’inspiren en els clàssics cinematogràfics de la seva infància no és cap secret. En aquesta temporada, a més, la sèrie es fa més metarreferencial que mai amb l’aparició de l’actor Sean Astin, que l’any 1985 va interpretar el Mikey, el protagonista d’ Els Goonies, una de les referències més explícites de la sèrie. L’actor donarà vida a Bob Newby, un antic company d’institut de Joyce Byers (Winona Ryder), amb qui tindrà una relació especial. La mare del Will no pot evitar viure amb preocupació el dia a dia del seu fill, especialment quan s’adona que aquest té visions que no són imaginacions. En el cas del xèrif Hopper (David Harbour), la trama girarà al voltant de la seva filla, morta a causa d’un càncer. Segons ha explicat Harbour, en la nova temporada Hopper donarà voltes a la paternitat, tot i que els creadors asseguren que l’abordatge d’aquesta qüestió no es farà de forma literal.

Paul Reiser agafa el relleu a Matthew Modine com a científic pertorbador. L’actor dona vida al doctor Owens, un membre d’alt rang del departament d’Energia que arriba a Hawkins per dirigir el laboratori i fer neteja del rastre de les experiències paranormals al poble.

Fenomen insospitat

Stranger things va ser un dels èxits inesperats de la temporada 2016 i, segons han confessat els creadors de la sèrie, va agafar tothom de sorpresa, fins i tot la plataforma. “Netflix ni tan sols volia posar el monstre a la publicitat”, recordava Ross Duffer en una entrevista recent amb The Guardian, en la qual afegia que la plataforma no volia espantar els espectadors.

La primera temporada no va ser concebuda per tenir una continuïtat, sinó més aviat com una antologia, una decisió que es va tirar enrere un cop es va constatar l’èxit. “Som homes de cinema i des del principi vam pensar més en una seqüela que en una segona temporada televisiva. Per això la vam titular Stranger things 2 ”, expliquen els creadors, que afegeixen que aquesta nova entrega porta noves amenaces i noves mirades.