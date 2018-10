El fundador d'EasyJet demanda Netflix pel títol de la sèrie 'Easy'

El fundador de la companyia aèria EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, ha anunciat que emprendrà accions legals contra Netflix perquè considera que la plataforma de vídeos es va apropiar d'una marca registrada quan va decidir posar a una de les seves sèries el títol 'Easy'. La ficció es va estrenar el 2016 i aquest estiu ha renovat per a una tercera i última temporada, que s'emetrà l'any que ve.

EasyJet forma part d'EasyGroup, un conglomerat que té registrades moltes marques comercials que contenen la paraula 'easy' ('fàcil', en anglès), com ara EasyHotel, EasyBus, EasyCar, EasyCoffe o EasyGym. El grup fa negoci cedint aquestes marques a empreses de diferents sectors a canvi d'uns 'royalties' en funció dels beneficis que generin.

“EasyGroup és propietari de més de mil marques registrades dins de la família de marques 'easy' arreu del món, i es pren molt seriosament la protecció davant d'usos no autoritzats", ha assenyalat un portaveu de la companyia. De fet, a la web del grup hi ha un apartat dedicat als "lladres de marques", a qui acusa de "robar" la seva marca i la seva reputació i en què demana als usuaris que els avisin si detecten alguna empresa que s'està "aprofitant" de la marca Easy. En un comunicat, Netflix ha respost, amb ironia, que “els espectadors poden percebre la diferència entre el programa que miren i l'avió en què volen".

En declaracions recollides pel diari britànic 'The Sunday Times', que va revelar el cas aquest cap de setmana, l'empresari britànic d'origen grec considera que aquest és un cas del "típic comportament arrogant d'una gran empresa tecnològica americana", que "no s'ha preocupat de comprovar quins drets legals tenen altres companyies fora dels Estats Units". "Quan Joe Swanberg [creador d''Easy'] va proposar el títol d''Easy' per a la seva nova sèrie fa un parell d'anys, [Netflix] hauria d'haver consultat els seus advocats europeus abans d'utilitzar-lo. Tenim registrada a Europa la paraula 'easy' i un miler més de marques amb 'easy' com a prefix i no podem permetre que la gent la utilitzi com el nom d'una marca, especialment quan ho fan amb els nostres colors i la nostra font", afegeix Haji-Ioannou. La sèrie de Netflix, però, utilitza una tipografia diferent de la del grup Easy i no recorre al color taronja corporatiu, sinó al verd.

El fundador del grup s'alegra que Netflix tingui intenció de tancar la sèrie després de la tercera temporada, però pretén que la companyia "deixi de promocionar-la a Europa per al consum en 'streaming'".

'Easy' és una comèdia dramàtica sobre diverses parelles joves i modernes de Chicago i la seva aproximació a l'amor i el sexe. Entre els seus protagonistes destaca el nom d'Orlando Bloom.