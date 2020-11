Sang, màfies i traïcions: arriba 'Gangs of London', l'últim èxit britànic

Els crítics britànics la consideren l'hereva directa de Peaky Blinders, tot i que en aquest cas els lladres no vesteixen amb boina i tirants. Gangs of London, que s'estrena el 15 de novembre a la plataforma Starzplay, s'ha convertit des del maig en l'últim fenomen serièfil del Regne Unit. El protagonista de la nova ficció, Sean Wallace, està interpretat per l'actor Joe Cole, que a Peaky Blinders encarnava el germà petit d'en Tommy i l'Arthur. Això ha propiciat la comparació entre les dues sèries, però les similituds no s'acaben aquí: a Gangs of London també hi ha delinqüents, clans familiars enfrontats, traïcions i punyalades. Al Regne Unit la producció es va estrenar al maig i va batre rècords: es va catapultar com la segona ficció de Sky Atlantic més vista de la història, amb 2,23 milions d'espectadors, i com la sèrie original de la cadena més vista de l'any.

Quins són els ingredients que han aconseguit atreure l'atenció del públic amb tanta devoció televisiva? D'entrada, Gangs of London parteix d'un conflicte entre màfies. El pare del protagonista és el rei del crim organitzat a la capital britànica i acaba d'aparèixer mort al passadís d'un apartament. En Sean, el seu primogènit, només pot pensar en descobrir qui li ha disparat a la cara per venjar-se'n sense compassió. Amb aquesta arrencada, la sèrie desplega un ampli ventall de personatges que remouen els baixos fons de Londres per trobar el culpable de l'assassinat.

El director Gareth Evans s'ha encarregat de conduir la producció i la seva marca és visible en la manera com es narra la història. Evans és l'artífex de la sèrie cinematogràfica Redada asesina, que segueix un grup de les forces especials per Indonèsia en una missió plena de complicacions. La posada en escena de Gangs of London comparteix els moviments ràpids de càmera, els girs sobtats i els plans curts a l'hora de mostrar les escenes d'acció, que són nombroses al llarg dels nou episodis de la primera temporada.

De fet, la llavor de Gangs of London està en un videojoc homònim per a PlayStation que Sony va llançar el 2006. El joc plantejava l'enfrontament entre bandes multiculturals a Londres i Evans es va apropiar d'aquesta idea per traslladar-la a la televisió. El resultat és una història que estira fins als límits les escenes de tensió i que està farcida de violència crua i explícita. Des de les clàssiques baralles als pubs anglesos fins a persecucions pels patis interiors de Londres i algun esclat violent en un funeral, Gangs of London s'alimenta dels xocs entre els diversos personatges que formen part de cada clan familiar, sigui italià, xinès, albanès o jamaicà. Les batusses –essencialment protagonitzades per homes joves, si bé hi ha alguna incursió femenina de la mà de l'actriu Narges Rashidi, que encapçala el clan kurd– són fonamentalment baralles cos a cos. Hi ha molts més ossos trencats que no pas bales disparades, i les morts no són agradables: la sèrie comença amb un noi penjat de cap per avall al capdamunt d'un gratacel a qui ruixen amb benzina i li acaben calant foc.

Un Londres sòrdid i immersiu

Igual que passa amb els videojocs d'acció, Evans té un interès evident en crear una atmosfera immersiva per a l'espectador. Per això el Londres que ell representa queda lluny del cosmopolitisme i la gentrificació de la capital britànica. Aquí els carrers anglesos són foscos, bruts, sòrdids i plens de personatges estranys que sempre es perceben com una possible amenaça. "Volia abandonar d'alguna manera els elements més turístics de Londres. Era important crear una ciutat amb un cert aire místic però que semblés versemblant a la vegada", explica el director en una entrevista a The Hollywood Reporter. Evans s'ha inspirat en el Gotham de Batman per crear aquesta atmosfera angoixant al llarg de tota la ficció.

El repartiment de la sèrie compta amb actors d'origen pakistanès, jamaicà, xinès, italià i britànic d'acord amb la idea de multiculturalitat que vol transmetre. "Londres és una de les ciutats més diverses del món. No seria just mostrar-la com un lloc on els blancs es barallen amb altres blancs ", explica l'actor britànic Sope Dirsu, que interpreta el personatge d'Elliot a la ficció, en una entrevista amb l'agència Efe. L'Elliot, que serà clau per a la història, és un home que s'ha d'enfrontar a les pròpies dualitats, i això ha suposat un repte per a l'intèrpret. "Són dos personatges a la vegada sense que ell tingui un desordre de personalitat. Ha de vigilar molt què revela als altres, i això ha sigut molt interessant en termes interpretatius", afegeix Dirsu. L'actor va haver de dedicar un mes sencer a aprendre's les coreografies per a les escenes d'acció, i tot apunta que no se li acabarà la feina: Gangs of London ja ha renovat per a una segona temporada.