El ‘gentleman’ d’internet

Els vestits de tres peces que Vint Cerf porta sempre en públic fan que destaqui en qualsevol trobada de directius d’un sector tecnològic que no es caracteritza per la formalitat de la indumentària. Però encara que un dia es presentés amb vambes i samarreta, seria rebut igualment amb la màxima reverència, perquè es tracta d’un dels pares d’internet. Cerf i Bob Kahn van formular l’any 1974 a Stanford el protocol TCP/IP, l’estàndard que permet interconnectar xarxes separades amb la seguretat que els paquets d’informació digital arriben sempre de l’ordinador remitent al destinatari, sigui quina sigui l’arquitectura física de l’enllaç entre l’un i l’altre. Gràcies al fet que la creació de Cerf i Kahn ve inclosa en tots els nostres ordinadors i telèfons, el creixement d’internet ha estat tan explosiu que ha calgut ampliar la capacitat del protocol IP per poder acollir els milers de milions de dispositius que s’hi aniran connectant. Una de les activitats principals de Cerf actualment com a evangelista tecnològic a sou de Google és promoure pel món l’adopció d’aquesta nova versió de l’IP.

Cerf també ha estat un dels guardians d’internet: en el seu moment va ser una de les catorze persones en possessió d’una de les set claus físiques que activen la verificació del DNS arrel, la xarxa mare que gestiona l’assignació de tots els noms i adreces d’internet. També va promoure la creació de MCImail, el primer servei comercial de correu electrònic. Val a dir que hi tenia un interès personal: els dos audiòfons que porta per compensar una deficiència auditiva congènita no li permetien participar en les conferències telefòniques del seu grup de desenvolupament, i per això va impulsar les comunicacions electròniques. Segons explica Andreu Veà al seu llibre Cómo creamos Internet, els audiòfons també li permetien detectar abans que ningú si la xarxa de transmissió queia, perquè deixava de notar interferències de ràdio. Els responsables de so de l’acte de lliurament del premi Catalunya faran bé de tenir-ho present.