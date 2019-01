Quan es parla de consum audiovisual per 'streaming', el primer nom que ve al cap és Netflix. La plataforma ha sabut posicionar-se com la punta de llança del sector, però internet és divers i en la seva immensitat s'hi amaguen propostes alternatives que, amb un catàleg farcit de cinema d’autor o de sèries experimentals, volen captar espectadors amb ganes d’explorar altres possibilitats.

Les germanes 'indies' de Netflix, HBO o Movistar+ saben que no tenen els recursos necessaris per competir amb aquestes grans companyies i per això opten per un camí que té com a eix principal l’especialització. En aquest sentit, són serveis més pròxims al model de Filmin que no pas al del gegant nord-americà.

Blackpills

Les píndoles de ficció que han enganxat Hollywood

Aquesta aplicació gratuïta va néixer a França a mitjans de 2017 de la mà del creador del portal de música Deezer, Daniel Marhely, i de la web especialitzada en cinema Allociné (Patrick Holzman). El nom de l’aplicació anticipa el seu funcionament: s’hi ofereixen petites píndoles de ficció pensades per a una generació que ha crescut amb la pantalla del mòbil com a primera finestra de consum audiovisual.

Cada setmana hi ha programes o sèries noves, tots de curta durada. Tot i que es tracta d’un servei gratuït, Blackpills ha aconseguit seduir actors i directors de cert renom. Una de les sèries que es poden trobar al catàleg de l’aplicació és 'Making a scene with James Franco'. L’actor de 'The deuce' dirigeix i interpreta aquesta sèrie, que té com a punt de partida el seu amor pel cinema i la televisió clàssics. En cada capítol, Franco, acompanyat d’altres companys de professió, interpreta una escena coneguda d’una pel·lícula o una sèrie i li dona un gir. Entre d'altres, han reinterpretat films com 'Dirty dancing' o sèries com 'Stranger things'.

Mubi

30 pel·lícules al mes seleccionades per experts

Mubi és una de les alternatives a Netflix més veteranes. L’emprenedor turc Efe Cakarel la va fundar fa més d’una dècada després d’intentar veure, sense èxit, 'Deseando amar' a través d’internet. El catàleg de Mubi es renova constantment, ja que cada dia els experts que hi treballen presenten una nova pel·lícula i en treuen una altra. D’aquesta manera cada mes l’usuari, que paga una quota mensual de 8,99 euros, pot veure un màxim de 30 pel·lícules, la majoria d’elles difícils de trobar a la competència. Un dels socis de la plataforma és Criterion Collection, companyia responsable de la distribució de pel·lícules clàssiques.

Filmotech

El videoclub ‘online’ per als seguidors del cinema espanyol

Tot i que d’aspecte força més humil que Blackpills i Mubi, Filmotech és una bona opció si s’està interessat en recuperar cinema espanyol. Amb un catàleg de més de 2.000 pel·lícules, el portal va ser creat el 2007 per l’Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals com una alternativa als DVDs. La web té dos sistemes de funcionament: la tarifa plana Filmoclub –que permet consumir el catàleg de forma il·limitada– i la Taquilla, que dona la possibilitat llogar de forma individual pel·lícules, sèries i curts per un període de 48 hores.

Le Cinema Club

Una reivindicació cinèfila oberta a tothom

Donar a conèixer aquelles pel·lícules que queden soterrades per l’allau d’estrenes que hi ha setmana rere setmana. Aquest és l’objectiu de Le Cinema Club, un portal creat per Marie Louise Khondji, filla del director de fotografia Darius Khondji ('Seven', 'Midnight in Paris'). El servei és gratuït i cada divendres estrena una nova pel·lícula que està disponible durant set dies. Segons explica Kohndji, la web, que posa l'èmfasi en curts i nous directors, vol afavorir la qualitat per damunt de la quantitat. “Per als directors independents, cada cop és més difícil tenir visibilitat. Hi ha molta oferta i ara el cinema competeix amb molts tipus diferents de continguts”, explicava en una entrevista amb 'Vogue'.

Flooxer

El viver que va impulsar el naixement de ‘Paquita Salas’

Probablement és l’opció menys 'indie' de totes, ja que forma part del grup Atresmedia, però els seus projectes fugen de la convencionalitat. D’accés lliure, aquest servei de 'streaming' va ser el primer que va donar suport a 'Paquita Salas', molt abans que la comprés Netflix per fer la segona temporada. La seva última estrena és 'Gente hablando', una sèrie d’Álvaro Carmona que espia les converses de diferents parelles.