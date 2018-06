El govern espanyol aprova un decret per renovar la cúpula de RTVE

El govern espanyol ha aprovat un decret per renovar la cúpula de RTVE, després que aquest divendres hagi caducat el mandat de l'actual president de l'ens, José Antonio Sánchez. “S’acaben els divendres en negre”, ha afirmat la portaveu de l'executiu, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres que ha aprovat el decret. El cessament de tots els consellers serà immediat, un cop el decret sigui publicat al 'BOE', i en 15 dies les Corts hauran de triar el nou consell d’administració, a raó de sis membres pel Congrés i quatre pel Senat. El procés de selecció serà primer en una votació a dos terços, i després una a majoria absoluta, com estava previst en l'anterior normativa de la radiotelevisió pública, i dels membres d'aquest nou consell d’administració s’haurà de triar el nou president de RTVE, que entrarà al càrrec al cap d'un mes, segons ha relatat la portaveu.

La llei de RTVE, que estableix que la cúpula es triarà per un concurs públic, està pendent de desplegament, i estava aturada al Congrés fins a aquesta setmana pel bloqueig del PP i Cs. Els dos partits de dretes es van posar d'acord aquesta setmana per establir criteris tècnics del concurs, en el qual s'han assegurat la majoria per triar els experts que deliberaran sobre l’elecció del nou consell, i han deixat fora els partits minoritaris, en una votació en la qual no van participar ni el PSOE ni Units Podem. Però el mandat de l’actual president de la corporació expirava aquest mateix divendres, i Sánchez ha volgut aprofitar aquesta situació per aprovar per decret una nova cúpula, segons Celaá per la “urgència” d’assegurar la neutralitat dels mitjans públics. “Seguim els criteris de la llei”, ha defensat Celaá.

Un cop s’hagi desbloquejat la nova llei de RTVE, del 2017, i s'hagi fet el concurs, els membres del consell triats com a conseqüència del decret aprovat avui, i per al qual el PSOE assegura que té els suports necessaris al Congrés, se cessaran automàticament i deixaran pas als membres triats pel concurs que marca la nova llei.