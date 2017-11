La instrumentalització dels nens per part de la caverna

260x366 portada razon 10/11/17 portada razon 10/11/17

El periodisme ha de ser clar en com obté la informació. També les imatges. 'La Razón' publica una fotografia de cinc nens petits, que estan asseguts en una carretera tallada. No hi ha cap cotxe a la vista. "Bebès i piquets en la vaga política independentista", diu el titular de portada. "Els 'escuts humans' de la defensa de la República", assenyala el peu de foto. Però crida l'atenció que la imatge no tingui cap firma. ¿Potser és robada de la xarxa? ¿Arrencada amb arts d'enganys a un pare incaut? A la imatge no es veu cap adult a la vora, així que tot fa sospitar que els pares dels nens són al darrere, fent la foto. En cap cas sembla que estiguin en cap mena de perill: no són pas allà on la gent tallava la via. És una imatge, doncs, fabricada, que vol suggerir violència ("escuts humans", "esvalotadors", diuen a la primera pàgina), quan la veritat és que no es veu cap mena d'acció que amenaci els nens. Denuncien l'adoctrinament i la utilització dels nens, però són els primers que els instrumentalitzen. També l''Abc' juga la carta de la violència, en aquest cas amb un "La kale borroka de Puigdemont". A hores d'ara, sabem que el president català va fer un pas enrere quan va adonar-se que la defensa activa de la República podia posar en perill la integritat dels catalans. (Un preu, per cert, que Madrid semblava disposat a assumir.) Qualificar les accions del CDR com a part de la política de Puigdemont és ridícul: només és una manera de posar pressió al jutge que n'hagi de decidir l'eventual empresonament. Podem parlar clar, no?

Renminbis

Em sap greu, però no opinaré sobre la matraca d''El País' denunciant que Rússia és el gran agitador de l'independentisme per un parell de notícies falses que han fet córrer amb un impacte residual. Estic massa ocupat llegint el quadernet interior que acompanya el diari, patrocinat per la República Popular de la Xina.