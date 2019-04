‘El intermedio’ celebra incombustible 2.000 edicions

“Ja coneixen les notícies. Ara els explicarem la veritat”. Aquest és el crit de guerra amb el qual El Gran Wyoming obre cada nit, des del 30 de març del 2006, una de les institucions televisives: El intermedio. Aquest informatiu satíric arriba avui a les 2.000 emissions, i ho fa amb uns més que correctes nivells d’audiència. En el que portem de temporada, s’hi connecten una mitjana de 1.621.000 telespectadors, la qual cosa dona al programa un 9,1% de quota de pantalla. Si bé és cert que es tracta de la mitjana més baixa des de la temporada 2013/2014, també ho és que segueix sent superior a qualsevol exercici anterior. I a més, es tracta d’un espai que fa pujar la mitjana de La Sexta, que es mou habitualment en el 7%.

Per celebrar la xifra rodona, el programa surt del plató per primer cop i s’emetrà des de la sala Florida Retiro de Madrid. Serà un programa especial, que comptarà amb amics de la troupe, com ara Iñaki Gabilondo, Ana Belén, Miguel Ríos, Antonio Banderas, Amaral, José Luis Rodríguez Zapatero o Andreu Buenafuente.

Tretze anys en moviment

Tot i que la personalitat de Wyoming és el pal major que aguanta l’estructura de tota la nau, el programa ha anat mutant al llarg dels anys. Va néixer de la mà de la productora Globomedia -actualment integrada a Mediapro-, en concret del creador Miguel Sánchez Romero, autor de formats com 59 segundos, Noche Hache o El club de la comedia. En un primer moment, es tractava d’un setmanari enllaunat, amb Wyoming de presentador i Javier Cansado, Juan Luis Galiardo i Jimmy Barnatán com a col·laboradors. Només feia tres dies que la cadena havia començat les seves emissions regulars i el programa funcionava com una declaració de principis d’una cadena, La Sexta, que encara no havia estat absorbida per Antena3. Wyoming era un dels rostres mediàtics de l’esquerra espanyola, i amb el seu fitxatge aquella televisió impulsada des de les productores s’assegurava un posicionament clar com a cadena progressista.

Però el format actual no es va consolidar fins al setembre d’aquell any, quan El intermedio va passar a ser diari -de dilluns a dijous-, a emetre’s en directe i va incorporar Beatriz Montañez com a copresentadora i va fitxar de col·laboradores Thais Villas, Yolanda Ramos, Cristina Peña i Usun Yoon. El programa creixia temporada a temporada i fins i tot es van atrevir a assumir-ne una edició els divendres, que presentaven en primera instància Pablo Carbonell i Juanra Bonet en segona, abans de renunciar a aquest dia. Tania Llasera, Lara Ruiz i África Luna de Tena són alguns dels noms que van arribar (i marxar) en l’etapa de Montañez. I s’hi van incorporar dos noms que sí que s’han mantingut i han marcat en bona mesura el to del programa en els últims anys: Fernando González Gonzo i Dani Mateo.

A finals del 2011, el programa va patir el canvi més destacat fins ara: Beatriz Montañez va plegar i la va substituir Sandra Sabatés. El intermedio va seguir creixent en audiència i va arribar al seu màxim durant el curs 2013/2014, quan congregava cada nit 2,3 milions d’espectadors, un 12,4% dels que a aquella hora miraven la televisió. Des d’aleshores ha anat afluixant, però la variació en els últims tres anys ha sigut mínima, d’unes dècimes. A Catalunya, el seu màxim va ser del 10,3% la temporada 2014/2015 i aquest curs està marcant un 8%, en la línia de l’any passat.