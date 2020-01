Els treballadors de TV3 creuen que el '30 minuts' no va "blanquejar" Pujol

Els consells professionals de programes i d'informatius de TV3, i el comitè d'empresa de la cadena, consideren que la participació de Jordi Pujol al 30 minuts d'aquest diumenge no va "blanquejar" la figura de l'expresident de la Generalitat. Els organismes, formats per treballadors de TV3, consideren que "la televisió pública ha d'informar dels fets investigats per la justícia" que envolten Pujol, però que aquesta situació "no l'invalida per tenir lloc en altres informacions, sempre que l'aportació sigui enriquidora".

L'expresident, investigat per presumptes irregularitats fiscals, va fer una breu aparició al reportatge titulat Objectiu 0,7%, que recordava la campanya en favor de la cooperació al desenvolupament iniciada fa 25 anys, quan Pujol governava Catalunya. En opinió dels consells professionals i del comitè d'empresa, aquesta participació era "prescindible", tot i que eviten criticar-la.

Segons expliquen en un comunicat, els representants dels tres organismes s'han reunit amb la direcció de TV3 i la dels serveis informatius i els han traslladat el seu malestar pel que consideren una "deficient comunicació" d'aquest reportatge. Abans de l'emissió el programa es va promocionar a Twitter indicant que Pujol hi trencaria "un llarg silenci mediàtic", tot i que en realitat la seva participació no tenia res a veure amb els seus problemes amb la justícia. La piulada va provocar una forta polèmica i va acabar sent esborrada. En opinió dels treballadors de la televisió pública, el tuit podia "induir a confusió" i, segons el comunicat, "l es direccions hi han estat d'acord i s'han compromès a millorar els protocols de promoció de la programació".

Diputats al 'FAQS'

A la mateixa reunió, els representants dels treballadors també van fer arribar a la direcció el seu malestar per un episodi que es va produir al Preguntes freqüents del 4 de gener. Aquell dia el programa de debat va entrevistar el president de la Generalitat, Quim Torra, poca estona després que el Parlament li ratifiqués la confiança arran de la decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar-lo com a diputat. Just abans de començar l'entrevista, durant una pausa de publicitat, alguns diputats del grup parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés (que acabaven d'arribar de Madrid, on aquell dia s'havia celebrat la primera jornada del debat d'investidura de Pedro Sánchez) van entrar al plató del programa per saludar Torra.

Ha estat un dia llarg i intens, amb fronts oberts en l’ofensiva judicial de conseqüències polítiques que patim. Coordinació del Parlament al Congreso, de Palau a Waterloo en la defensa de la llibertat. I de Madrid al @FAQSTV3 per abraçar el molt estimat MHP @QuimTorraiPla pic.twitter.com/3TjBWVMggI — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) January 5, 2020

Aquesta "irrupció", diuen els consells i el comitè, va "provocar un negre en pantalla, perquè es va esperar que [els diputats] sortissin del plató abans de reprendre l'emissió en directe". "A més, la difusió a les xarxes que el mateix grup polític va fer amb les fotografies dels camerinos i del plató va comprometre la imatge del programa", lamenten. En aquest sentit, els treballadors han demanat a la direcció que "recordi als visitants polítics que no s'ha d'utilitzar la televisió pública per als actes de partit".

En la seva opinió, aquest cas i el del 30 minuts "han situat de nou TV3 al centre del debat polític".