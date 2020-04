‘Jugando con fuego’, el ‘reality’ de Netflix que prohibeix el sexe

Cinc nois en banyador i cinc noies en biquini tancats durant un mes en una mansió de luxe en una illa exòtica. Podria ser La isla de las tentaciones, si no fos per un detall: el sexe està absolutament prohibit a tots els nivells, des dels petons fins a la masturbació. És el que proposa Jugando con fuego, un nou reality que s’estrena a Netflix aquest divendres i amb el qual la plataforma, que s’ha fet popular gràcies a la ficció, vol fer-se un lloc també en l’àmbit de l’entreteniment més banal.

El format, produït per la companyia britànica Talkback, ofereix d’entrada un premi de 10.000 dòlars a cadascun dels deu participants (procedents de diversos països de parla anglesa), però no els revela l’única condició del programa fins que no són ja a l’illa, disposats a viure quatre setmanes desenfrenades. “Aquest retir us ha d’ajudar a guanyar connexions emocionals més profundes”, els diu llavors la Lana, l’assistent virtual que dirigirà la seva estada al programa. Davant la seva decepció, els comunica que cada vegada que tinguin algun comportament de tipus sexual, el seu premi es reduirà.

El programa consta de vuit capítols, tots disponibles a partir de divendres.