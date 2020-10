La Sexta vol crear consciència mediambiental amb ‘Natural’

La desaparició de 30 milions de pardals en només deu anys a Espanya, els tomàquets que no tenen gust de tomàquet, els porcs senglars que campen tranquil·lament pels carrers de les ciutats... Semblen fenòmens completament inconnexos, però tots tenen a veure amb la degradació del medi ambient causada per l’activitat humana. Fets com aquests, que molts espectadors poden haver percebut en el seu dia a dia, són els que nodreixen Natural, el nou programa de reportatges que Jalis de la Serna estrena aquest dimecres (22.30 h) a La Sexta.

Segons el presentador, l’espai vol advertir de “les conseqüències de les accions de l’ésser humà sobre el medi ambient” i fer-ho a partir d’elements “quotidians”. “Segurament molta gent no s’havia parat a pensar que un pardal és un indicador de la qualitat de l’aire que tenim, i alguna conseqüència deu tenir per a nosaltres que hagin desaparegut 30 milions d’exemplars d’una espècie que ha conviscut amb nosaltres tota la vida”, reflexiona De la Serna.

A través d’una sèrie de vuit reportatges, Natural intenta fer “una radiografia de l’estat en què està el medi ambient” a Espanya, amb una mirada que va des de la situació dels rius i els aqüífers fins a les plagues d’espècies invasores, l’agricultura o l’alimentació. “Ens hem preguntat què hem fet malament com a societat per haver perdut fins i tot el gust d’aliments tan bàsics com els tomàquets o el pa”, explica De la Serna a l’ARA. Segons ell, el programa fa “servei públic”, ja que “denuncia les situacions, parla amb experts i busca solucions als problemes que s’han plantejat”.

En opinió de Mario López, director de La Sexta, Natural és un programa “més necessari i útil que mai”, perquè “intenta explicar com la nostra relació amb el medi ambient condiciona cada vegada més el nostre dia a dia”. Per la seva banda, Luz Aldama, directora de programes d’actualitat de la cadena i productora executiva del format, assenyala que l'espai es dedica a “mostrar evidències que desconeixem, que no volem veure i que en moltes ocasions no sabem interpretar”.

“La nostra forma de vida es basa en el creixement demogràfic, el desenvolupament tecnològic, els transports i l’oci –adverteix De la Serna–, però no ens hem parat a pensar que això té conseqüències per al medi ambient. El medi ambient ha sigut el gran oblidat, i això no té sentit, perquè nosaltres en formem part: estem a mercè de la naturalesa, i si no la cuidem ens en podem penedir”.

Canviar actituds

El periodista remarca que el format no està pensat només per a persones especialment sensibilitzades sobre l'ecologia, sinó que aspira a arribar a un públic ampli i de totes les edats. “No és un programa tècnic ni elitista, volem que la gent se senti al·ludida”, afirma, i afegeix: “Volem que els espectadors s’adonin que tots hi hem de posar de la nostra part per corregir els danys que estem fent al medi ambient”.

En aquest sentit, diu De la Serna, Natural no proposa receptes “idealitzades ni utòpiques” per aturar el deteriorament de l’entorn, sinó gestos que estan a l’abast de qualsevol ciutadà, com ara “optar pel consum de proximitat”, “pressionar els polítics per aconseguir que l’agricultura deixi de contaminar els aqüífers” o “renunciar a tenir determinades mascotes que es poden acabar convertint en espècies invasores”.

“Veient Natural, la gent podrà arribar a la conclusió que, sense ser-ne conscient, està fent coses que perjudiquen el seu entorn", subratlla el presentador, que està convençut que part dels espectadors se sentiran interpel·lats pel programa i modificaran algun comportament: “Si una persona es planteja deixar a casa el seu cotxe de combustió, o un agricultor veu que l’ús de fertilitzants contamina els aqüífers i deixa d’utilitzar-los, o una persona que té una fàbrica es preocupa que no s’aboquin aigües als rius, serà un èxit. I crec que passarà, perquè posem exemples molt pròxims i molt didàctics”, assegura.

De les presons a la natura

Natural és el quart programa de reportatges que Jalis de la Serna presenta al grup Atresmedia. Després d’haver treballat a l'espai de Cuatro Callejeros, el 2013 el periodista va fitxar per La Sexta per conduir juntament amb Alejandra Andrade Encarcelados, en què visitava ciutadans espanyols empresonats en diferents països de l’Amèrica Llatina. El 2015, els dos periodistes van presentar a Antena 3 En tierra hostil, una sèrie de reportatges protagonitzats per espanyols que viuen a les zones més conflictives del planeta. L'últim projecte de De la Serna, ja en solitari, va ser Enviado especial, que va comptar amb tres temporades a La Sexta entre el 2016 i el 2019 i que tenia com a objectiu retratar des de diferents punts de vista la complexitat del món globalitzat.