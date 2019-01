Laura Rosel trenca el silenci després del seu relleu al capdavant del ‘FAQS’

Després del seu inesperat relleu al capdavant del ‘Preguntes Frequents (FAQS)’, Laura Rosel va decidir guardar silenci. Ara, tres dies després que es conegués la notícia, la periodista ha decidit trencar el seu silenci.

Ho ha fet a través de tres piulades, en les quals explica que presentar i codirigir el ‘FAQS’ durant 42 dissabtes (va començar ara fa gairebé un any, en substitució de Ricard Ustrell) ha estat “l’aventura més excitant, estimulant, a estones delirant i també dolorosa” que ha viscut fins ara.

Entrevistar convidats de tots els colors, viatjar, descobrir històries apassionants i un repertori de personatges, compartir emocions amb gent a qui admiro, gaudir del talent dels mestres, aprendre, fer equip, endurir la pell. Sentir l’escalf impagable dels espectadors ❤️ 2/3 — laura_rosel (@laura_rosel) January 10, 2019

Rosel descriu el seu darrer any al capdavant del programa estrella de TV3 com a “una etapa frenètica” que li ha permès gaudir “com mai” de la professió, entrevistant convidats “de tots els colors”, viatjant i “fent equip i endurint la pell”. També ha agraït “l’escalf impagable dels espectadors”, i és que aquesta setmana la xarxa s’ha omplert de missatges de suport a la presentadora, així com queixes a El Terrat i TV3.

Sort i encerts per a Puig

La periodista acaba desitjant “força i encerts” per a l’equip del ‘FAQS’ i molta sort per a Cristina Puig, que aquest dissabte prendrà ja el seu relleu. Puig, que fins ara era col·laboradora a ‘El Món a RAC1’, també va ser acomiadada el 2015, en el seu cas de TVE. En aquell moment, la cadena va dir que es tractava d’una qüestió “disciplinària”.

Entre altres coses, argumentava que Puig vetava convidats i tractava amb menyspreu el personal tècnic de la televisió. La justícia, amb tot, no va donar la raó a la televisió pública i va considerar que Puig havia sigut acomiadada de manera improcedent. El 2017 va viure un nou entrebanc professional quan la CCMA –amb l’ascendència de JxCat– va tirar enrere el seu fitxatge, ja anunciat, decidit pel director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo –proposat per ERC–. Puig es va quedar aleshores sense feina a les portes de començar la temporada, després d’haver abandonat RBA, on exercia de cap de comunicació.