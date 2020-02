Set obres de diferents escriptores destacades, a la venda aquesta setmana amb l’ARA

260x366 Escalfant motors per al 8-M amb llibres de dones Escalfant motors per al 8-M amb llibres de dones

A l’ARA escalfem motors de cara al Dia Internacional de les Dones -el 8 de març-. A partir de dilluns i durant set dies oferim online una selecció de 7 llibres d’autores, èpoques, temàtiques i estils ben diferents però que tenen en comú que són veus femenines molt potents i brillants. Podreu comprar els llibres, amb descompte especial per a subscritors, al llarg de tota la setmana. Començarem la promoció amb un clàssic imprescindible, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, editat per Edicions 62. El llibre és un retrat franc i colpidor de la vida d’una dona que no accepta el lloc que la societat de l’època -l’Anglaterra del segle XIX- li atorga. Una altra obra clàssica que podreu trobar és Una cambra pròpia, de Virginia Woolf, publicada per La Temerària, un llibre que recull diverses conferències que va fer l’autora en què reclamava que les dones tinguessin diners i una cambra pròpia si volien crear. Un llibre que està considerat un bàsic en la teoria del feminisme i una obra mestra de la literatura.

Els clàssics de casa nostra també tenen espai en la promoció, i per això hi hem inclòs el llibre Amenaça de sedició (Ara Llibres), una tria de textos de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany -un gran referent del feminisme al nostre país- feta per la poeta i editora Blanca Llum Vidal. L’escriptora nord-americana Siri Hustvedt també forma part de la tria de la setmana de les dones amb el llibre La dona que mira els homes que miren les dones (Edicions 62), una obra que aprofundeix en la desigualtat i les diferències entre homes i dones del món. Un altre dels llibres de la nostra tria és Mama desobedient, d’Esther Vivas, publicat per Ara Llibres, una obra que proposa una mirada feminista sobre la maternitat que fuig de tòpics i estereotips, i reclama que les dones puguin decidir de quina manera volen viure aquesta etapa de la vida. I, per acabar, la nostra selecció finalitza amb dues obres de l’escriptora Najat El Hachmi. La primera és el seu llibre d’assaig Sempre han parlat per nosaltres (Edicions 62), en què aborda el tema de què suposa ser feminista avui dia, amb la particularitat que la seva mirada inclou les dones immigrades a Europa. L’altra és la novel·la Mare de llet i mel (Edicions 62), la història d’una dona marroquina que deixa el seu poble i la seva família per emigrar a Catalunya amb la seva filla. Trobareu tota la informació sobre la promoció a: d.ara.cat/setmanadona.

Sexualitat femenina

I coincidint amb el Dia Internacional de les Dones l’ARA també prepara un dossier especial en què posa el focus sobre la sexualitat femenina i es pregunta si les dones estan vivint una nova revolució sexual. En primera persona i no només des de la mirada masculina o des de la visió masclista que ha imposat la pornografia. Plaer, orgasme femení o masturbació han deixat de ser paraules tabú. Les noves generacions també trenquen motlles i viuen la seva sexualitat més enllà del binarisme de gènere.

Tot plegat ho analitzarem en un dossier especial. I d’altra banda, també donarem el tret de sortida a un cicle de xerrades sobre feminismes amb el qual volem també celebrar el primer any del projecte ARA Feminismes engegat per les periodistes Marta Rodríguez, Thaïs Gutiérrez i Lara Bonilla. Hem preguntat als nostres lectors quins temes els interessen. Gràcies per les respostes. Us hem escoltat i el 12 de març donem el tret de sortida al primer debat que, igual que el dossier especial, versarà sobre la sexualitat. Volem trencar tabús amb l’ajuda de l’escriptora Bel Olid, la il·lustradora Marta Puig (Lyona) i les sexòlogues Elena Crespi i Marta Torrón en un debat moderat per la periodista Olga Vallejo al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. En les següents xerrades es debatrà el paper dels homes en el feminisme i les noves masculinitats, així com el paper de la dona a partir dels 50 anys.