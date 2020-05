Antena 3 recupera 'Los hombres de Paco' després d'una dècada

Dimarts que ve es complirà una dècada de l'emissió de l'últim capítol de Los hombres de Paco. L'últim fins ara, perquè aquest dimecres a la nit el seu protagonista, Paco Tous, va anunciar en una entrevista a El hormiguero que la sèrie està a punt de tornar. Segons ha informat aquest dijous Antena 3, actualment la ficció es troba en fase de càsting i "previsiblement" es començarà a rodar durant l'estiu, seguint "els estrictes protocols sanitaris" que siguin aplicables en aquell moment.

A més de Tous, que seguirà donant vida a l'inspector de policia Paco Miranda, tornaran també Pepón Nieto (en el paper de subinspector Mariano) i Carlos Santos (l'agent Povedilla). La resta de noms del repartiment encara no s'han donat a conèixer. La nova temporada tornarà a ser produïda per Globomedia, una de les marques de The Mediapro Studio.

Segons Antena 3, la nova temporada de Los hombres de Paco mantindrà "l'essència": uns policies d'una comissaria de barri caòtics i despistats però carregats de bona voluntat i unes trames que barregen "comèdia, suspens, acció i amor". Però, alhora, hi haurà "un gir radical" que "marcarà un abans i un després" i que "ho canviarà tot des del primer capítol". "El Paco és més vell, més savi i encara més tossut. Ha crescut com a persona i al seu voltant tot està canviant, però si alguna cosa té el Paco és que és un supervivent nat i sempre sabrà adaptar-se a qualsevol repte. Això sí, sempre amb l'ajuda dels seus amics", diu la cadena. Per això, està convençuda que la sèrie "no decebrà els vells seguidors de la sèrie, però també aconseguirà enganxar nous espectadors".

Nou temporades d'èxit

Los hombres de Paco es va estrenar originàriament el 9 d'octubre del 2005 i es va mantenir en antena durant gairebé cinc anys, fins al 19 de maig del 2010. En aquest temps, se'n van emetre 117 capítols, repartits en nou temporades, que van aconseguir una mitjana de 3,2 milions d'espectadors i un 19,1% de quota de pantalla a tot l'Estat. Entre la tercera i la quarta temporada, alguns episodis van superar els 4,4 milions de seguidors i el 30% de share. En l'última etapa, però, la ficció ja donava mostres d'esgotament: la temporada final es va quedar per sota dels 2 milions, amb un 11,4% de quota.