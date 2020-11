Cuina catalana per menjar amb les mans: el nou concurs dels dimecres de TV3

Cada poble de Catalunya amaga, com a mínim, un secret gastronòmic i el cuiner i presentador Marc Ribas està disposat a descobrir-los tots. A partir de demà ho farà acompanyat de joves promeses de la cuina que s'enfrontaran cada dimecres a la nit a TV3, després de l' APM?. El programa Pop up xef recorrerà el territori català amb un food truck i Ribas al capdavant. El també presentador del Cuines i de Joc de cartes enfila ara un nou format televisiu amb aires d' El foraster però protagonitzat per la gastronomia i la cultura del país.

"Volem donar visibilitat a productes, productors i cuiners i cuineres de Catalunya. L'objectiu del programa és fer territori, riure i aprendre coses entre tots", explica Ribas en una entrevista amb l'ARA. El motor de Pop up xef, que dirigeix Amaia Saldise, serà l'enfrontament a cada episodi entre dos cuiners que visitaran un poble que desconeixen. Allà, hauran d'esbrinar quin és el plat o ingredient més icònic i popular de cada municipi per, després, preparar-lo a gran velocitat i en format de food truck, és a dir, que es pugui menjar amb les mans pel carrer.

Els protagonistes del concurs, que competiran per un premi de 3.000 euros, seran cuiners de menys de 30 anys que treballen o han treballat en restaurants de primera categoria. "Són molt bons cuiners, però aquí hauran de fer cuina de campanya, a la qual potser no estan tan acostumats", assenyala Ribas, que afegeix que "hi havia la necessitat d'ensenyar els nous cuiners del país a la tele" i que la participació dels concursants al programa "demostra la seva valentia i les ganes de conèixer el territori, la història i la gastronomia de cada lloc".

El càsting dels xefs s'ha fet buscant les estrelles emergents de la cuina actual, però també amb la idea de trobar i contraposar perfils diferents. Així, entre els participants hi haurà Marina Supena, una xef vegana; Borja Tomás, defensor de la cuina de tota la vida; Nil Bono, que és cap de cuina del restaurant Deliranto –amb una estrella Michelin–, i Sara Nicolás, veterana en guanyar concursos culinaris.

El perill, l'ajudant de cuina

El talent i la capacitat de reacció dels participants serà clau per coronar-se com a guanyadors, però el concurs hi posarà encara més dificultats. D'entrada, cada aspirant al premi haurà d'escollir el seu ajudant de cuina entre tres persones desconegudes. El que no saben, però, és que un és un cuiner professional, l'altre és un vilatà del poble que visiten i el tercer és un desastre a l'hora de treballar. "Per triar amb qui es queden només podran fer una pregunta a cadascun dels possibles ajudants. No els poden demanar ni d'on són ni de què treballen", assenyala Ribas.

651x366 El presentador del programa, Marc Ribas, amb els membres del jurat durant un episodi / CCMA El presentador del programa, Marc Ribas, amb els membres del jurat durant un episodi / CCMA

Una vegada decidit qui serà la mà dreta de cada concursant, els cuiners tindran una hora per passejar pel poble i esbrinar què agrada menjar a la gent que hi viu. Després de la recerca hauran d'explicar als espectadors quin plat volen elaborar per captar l'essència del lloc on són i anar a buscar els ingredients. Aquí és on la cursa a contrarellotge s'accelerarà, perquè els participants tindran només 70 minuts per cuinar-los. I la seva tasca no serà fàcil: hauran d'elaborar cinc racions del plat (quatre per al jurat i una per a Ribas, que exercirà de desempat) i 20 racions més per a la gent del poble. "Si van perdent minuts, a més, se'ls aniran descomptant euros del premi", afegeix el presentador.

El periodista Santi Villas i la sommelier Meritxell Falgueras seran part del jurat, que comptarà amb dos membres més que aniran canviant en cada programa. A les Borges Blanques el programa descobrirà les olives, les ametlles, la fruita dolça i la mel. A Canet de Mar les protagonistes seran les maduixes i els tomàquets i a la Seu d'Urgell els ingredients estrella seran les carns. El programa també passarà per Olot –on la patata centrarà els plats–, per Palamós –amb la famosíssima gamba– i per Valls i els seus calçots.

Saber delegar i ser nets

Ribas promet resultats gastronòmics sorprenents a cada capítol, perquè els cuiners "tenen l'espai i els coneixements per experimentar, però a vegades no hi ha prou temps". Per guanyar no es tractarà només de fer un bon plat. "Es valorarà la seva capacitat de lideratge i la seva manera de treballar, com també si saben donar ordres directes, assertives i clares. Hauran de saber delegar en els ajudants de cuina, saber-se organitzar i tenir una bona posada en escena, és a dir, ser nets", detalla Ribas.

Més enllà de la vessant gastronòmica, Pop up xef vol servir també per acostar la cultura de cada municipi als espectadors. Per això a cada episodi, d'una hora de durada, hi haurà un espai dedicat a la història i als personatges més simbòlics dels diversos pobles, així com al seu sector primari i als seus productes de proximitat. "Al capdavall –diu Ribas– la gastronomia és una eina fonamental per ajudar-nos a entendre d'on venim".