Mediapro desenvolupa una eina per crear resums de futbol personalitzats amb intel·ligència artificial

El grup Mediapro ha desenvolupat, amb el suport d'IBM, una plataforma tecnològica capaç d'elaborar automàticament resums de partits de futbol personalitzats en funció dels interessos de cada usuari, mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial. L'eina, anomenada AIProclips, rep les imatges dels partits en temps real i, segons Mediapro, triga uns set minuts a analitzar i classificar cada jugada. A partir de llavors, els usuaris (que poden ser simples aficionats, però també mitjans de comunicació o patrocinadors, per exemple) ja poden generar el seu resum personalitzat. Com que es tracta d'una plataforma al núvol, s'hi pot accedir en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, fins i tot durant el partit.

AIProclips permet generar resums d'un únic partit, d'una jornada o d'una temporada completa, a partir de criteris com les millors jugades, un tipus de jugada en concret o l'actuació d'un jugador determinat o de tots els jugadors d'una mateixa nacionalitat. L'eina, a més, és capaç de valorar elements subjectius " que fins ara només podia tenir en compte un realitzador professional, com l’emoció d’una jugada o la rellevància d’un gol en el minut 89", i també pot determinar l'inici i el final d'una jugada concreta.

Per aconseguir-ho, el departament d'innovació de Mediapro i experts en intel·ligència artificial d'IBM han entrenat durant més d'un any tres capes d'algoritmes. La primera analitza les jugades i en determina el principi i el final, la segona en determina la rellevància en funció dels gestos dels jugadors, la veu dels comentaristes i el so ambient, i la tercera hi afegeix el context del partit i permet identificar, per exemple, que un gol és més decisiu a l'últim minut que a l'inici del matx.

Segons Mediapro, "AIProclips complementa l’edició estàndard de resums i obre possibilitats perquè canals de televisió i mitjans de comunicació generin els resums més adaptats als seus mercats i audiències". De moment, la Lliga espanyola s'ha convertit en el primer usuari d'aquesta nova plataforma i durant aquesta temporada ja s'han processat centenars de partits.