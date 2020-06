La primera temporada de 'Merlí' arriba a Playz

Playz, el portal de continguts de TVE orientat al públic jove, ofereix a partir d'aquest dilluns la primera temporada de la sèrie de TV3 Merlí i pròximament incorporarà també les altres dues entregues. La sèrie estarà disponible en la versió original catalana i subtitulada al castellà, ja que Netflix té l'exclusiva per explotar la sèrie a Espanya en la versió castellana. L'arribada de Merlí a la televisió pública estatal forma part d'un intercanvi de continguts amb TV3 que inclou també la primera temporada de Cites. A canvi, la pública catalana podrà emetre La otra mirada i Drama, que precisament debuta a TV3 aquest dilluns.

Creada per Héctor Lozano, Merlí està protagonitzada per un professor de filosofia carismàtic i excèntric (Francesc Orella) i els seus alumnes de batxillerat. La sèrie es va emetre a TV3 entre el 2015 i el 2018, amb gran èxit d'audiència, i va triomfar després en diversos països llatinoamericans, on va arribar a través de Netflix.