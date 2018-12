Els millors vídeos de l'ARA del 2018

Entrevistes

Antoni Bassas ha conversat amb moltes personalitat destacades del món de la cultura, la política i l’economia en els últims mesos. L’entrevista amb més visualitzacions ha estat la que va fer el març passat a Xavier Sala i Martín.

La directora de l’ARA, Esther Vera, també ha entrevistat molts polítics i persones importants de la vida pública i cultural catalanes. La conversa que més impacte ha generat és la que va mantenir al despatx del candidat a l’alcaldia de Barcelona Manuel Valls. Sobretot el fragment en què li preguntava si sap quant costa un bitllet de metro a Barcelona.

Política

Aquest 2018 hem celebrat alguns aniversaris especials. Antoni Bassas va reunir a l'IES Jaume Balmes de Barcelona, escenari de càrregues policials l'1 d'Octubre, cinc alcaldes de poblacions afectades per la violència el dia del referèndum.

A principis de desembre es van celebrar els 40 anys de la Constitució, i el cap de política de l’ARA, Maiol Roger, ens va intentar explicar en 90 segons algunes curiositats de la carta magna.

Diada 2018

L’11 de setembre vam tornat a sortir al carrer. El que més es va compartir va ser el vídeo resum de les millors imatges de la Diada en 1 minut.

L’Antoni Bassas va gravar la seva anàlisi des del tram 27, a l'avinguda Diagonal amb el carrer Bruc, just al moment de l’onada.

L'anàlisi d'Antoni Bassas

Diàriament l’Antoni ofereix el seu punt de vista sobre l’actualitat. L’anàlisi amb més visualitzacions d’aquest 2018 ha estat la resposta que va enviar des del plató del diari a Mariano Rajoy, que, referint-se a l’1-O, havia dit: "Y señoría, yo le pregunto: “¿Qué esperaba que hiciera el Estado? ¿Que aplaudiéramos?"

Méteo

Aquest any també hem après conceptes que fins ara no eren gaire populars. El meteoròleg de l’ARA, Miquel Bernis, a banda d’oferir-nos la previsió meteorològica cada dia, ens ha ensenyat què és i per què cal estar pendents del vèrtex polar.

Mengem

Pel que fa a les receptes que us oferim setmanalment, la més popular ha estat l’escudella i carn d’olla de Nadal.

Una altra recepta que ha triomfat aquest any són els bunyols de vent de Quaresma que ens va ensenyar a fer Xavier Barriga, creador i forner de Turris.

Coses de l'ARA

L’any 2018 l'ARA i la Fundació Bancària La Caixa han creat les beques Carles Capdevila per premiar amb 20.000 euros un projecte compromès amb l'educació. La primera beca se la va endur l'Escola La Maquinista, del barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, pel seu projecte +Educació, que és un passaport que uneix la vida escolar amb la cultura del barri.

El passat 27 de novembre l’ARA va celebrar 8 anys. El premi Ignasi Pujol va ser per a l’energia verda d’Holaluz, mentre que l’entitat Amics de la Gent Gran va rebre el guardó Tatiana Sisquella.

A principis de desembre el xef Ferran Adrià va intervenir en la creació d’un diari especial il·lustrat exclusivament amb imatges de productes frescos en lloc de fotografies.

A l’estiu vam celebrar el primer Campus de Periodisme de l’ARA. 44 nois i noies es van estar sis dies al Centre Esplai de Fundesplai aprenent a fer de periodistes.