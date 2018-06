Els mitjans que s'aprofiten de l'excarceració de la Manada

260x366

A la indignació per la suau sentència contra la Manada ara s'hi afegeix una nova capa d'ira per la seva excarceració fins que hi hagi sentència ferma. Que contrasta, no cal dir-ho, amb la duresa amb què s'aplica la presó provisional en presumptes delictes que no amenacen la integritat de les persones sinó només l'autoestima dels defensors de les essències pàtries. Hi ha consens a la premsa a l'hora de criticar la mesura, llevat d'ultramuntans com 'Alerta Digital', que titulava "Es fa per fi justícia! L'Audiència de Navarra decreta la llibertat provisional per a la Manada". 'La Gaceta' parla de quatre casos de violació més que, al seu peculiaríssim entendre, no s'han convertit en mediàtics perquè els agressors "són tots immigrants".

Però, més enllà d'aquestes excrescències, als diaris diguem-ne seriosos també hi ha matisos interessants. Per exemple, em sembla significatiu que 'El País' obri portada amb un titular neutre ("L'audiència de Navarra deixa la Manada en llibertat provisional") que contrasta amb el molt més calent de l''Abc' ("Ira i estupor per la llibertat de la Manada"), on ni tan sols s'especifica que aquesta llibertat és provisional. Com es nota quin diari té el 'seu' partit al govern i qui a l'oposició. Qui dels dos busca aprofitar-se de la –lògica i compartida– onada de crispació. 'El Mundo' també fa un 'aprovechategui' amb "El govern, dividit per la posada en llibertat de la Manada". Es refereix a la diferència de posicionament entre la ministra de Justícia i la secretària d'Igualtat, totes dues assumint un paper on no podrien defensar el contrari. L'interessant, aquí, és com el diari evita l'assumpte de fons –que és social o, com a molt, sobre l'estrepitós fracàs del sistema de justícia espanyol amb les dones– i ho converteix en un afer polític, buscant l'erosió de Sánchez. Mirada curta, complicitat amb l'abús, una certa nàusea.