La mostra de 'Joc de trons' obre amb totes les entrades exhaurides per al primer cap de setmana

Amb 20.000 entrades ja venudes, l’exposició de Joc de trons va obrir ahir les seves portes a un públic àvid de poder formar part, ni que sigui per una hora, de l’univers de la sèrie que segueix amb devoció. En el seu primer cap de setmana, la mostra, que es podrà visitar fins al 7 de gener, ha exhaurit els tiquets, que dissabte i diumenge tenen un preu de 18,50 € per als adults i de 12 € per als nens d’entre 3 i 14 anys. L’estrena mundial a Barcelona és el primer pas d’un tour que en els pròxims mesos anirà afegint ciutats a la llista, tot i que, de moment, l’organització no ha volgut anunciar quines seran les següents parades. Segons els responsables de l’exposició, una associació formada per la HBO, la productora nord-americana GES i la promotora local Sold Out, es va triar la capital catalana pel seu caràcter cosmopolita.

Plantejada com una experiència interactiva perquè els visitants se sentin com un personatge més, la mostra, allotjada al Museu Marítim de Barcelona, compta amb centenars de peces de vestuari i attrezzo originals de la ficció de la HBO. L’espai, que té una extensió de 1.000 metres quadrats, es divideix en diferents àrees que permeten fer un recorregut pels diferents àmbits geogràfics del món creat per George R.R. Martin. La sala dedicada a Desembarcament del Rei -la ciutat més gran de Ponent- acull el Tron de Ferro i mostra el vestuari que llueixen personatges com Sansa Stark o Tyrion Lannister al casament de Joffrey Baratheon i Margaery Tyrell, conegut com les Noces Púrpura pel seu desenllaç. També s’hi pot veure la llitera utilitzada per transportar el jove i sàdic governant en una processó per la ciutat.

Un altre dels punts culminants de l’exposició és la zona dedicada al Mur i al Castell Negre, l’antiga fortalesa de la Guàrdia de la Nit. A banda de travessar la porta que permet viatjar més enllà del Mur, els visitants poden demostrar la seva destresa per pujar la muralla de gel participant en un muntatge fotogràfic. També hi ha, per a qui la vulgui empunyar, l’Urpa Llarga, l’espasa d’acer valyri de Jon Neu, una de les poques armes que pot acabar amb els caminants blancs, que esperen just a la sala del costat.

Una de les recreacions més espectaculars és el temple del Déu dels Molts Rostres, on els visitants es troben amb la Sala dels Rostres, plena de cares embalsamades de difunts a punt de ser utilitzades pels Homes sense Rostre. En aquest lúgubre espai, els visitants poden optar per unir el seu rostre a la llarga col·lecció de cares amb els ulls tancats. Mitjançant diverses pantalles, es poden fer fotografies que passen directament a mostrar-se a la gran paret de rostres. Precisament un dels homes que domina aquest espai va ser un dels convidats d’honor a la inauguració de l’exposició. Thomas Wlaschiha, que a la ficció interpreta Jaqen H’ghar, el mestre d’Arya Stark, personatge a quin dona vida Maisie Williams, va ser un dels encarregats de donar el tret de sortida a la mostra. Per a l’actor, que és un fan de la més petita dels Stark, la clau de la fascinació per Joc de trons és la riquesa d’un univers que fins i tot té les seves pròpies llengües. “Els llibres de George R.R. Martin estan tan ben escrits que el lector o l’audiència es deixa endur i gaudeix especulant i buscant secrets”, assegura.

Al centre d’aquest “gran món paral·lel”, com l’anomena Wlaschiha, hi ha el Tron de Ferro, el símbol del poder dels Set Regnes que tots els personatges anhelen i que, per a l’actor, només ha portat desgràcies. Com no podia ser d’una altra manera, el tron hi és present, no només una vegada, sinó dues. El seient reial protagonitza l’última sala de l’exposició, on comparteix espai amb una altra peça icònica de la sèrie: el vestit de cuir confeccionat a mida per a Cersei Lannister per al dia de la seva coronació. Uns passos més enllà hi ha el segon tron, pensat perquè els visitants es facin una foto que es poden endur com a record del dia que, per uns minuts, van manar als Set Regnes.