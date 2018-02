Un metge multimilionari compra 'Los Angeles Time' per 500 milions de dòlars

Patrick Soon-Shiong, un metge multimilionari nascut a Sud-Àfrica, ha comprat per 500 milions de dòlars 'Los Angeles Times' i el 'San Diego Union-Tribune', dos diaris amb més de 130 anys d'història. Fins ara, la propietat de tots dos diaris estava en mans de l'editorial Tronc, empresa de la qual Soon-Shiong és un dels màxims accionistes.

Segons ha explicat la companyia, l'acord inclou l'acceptació per part de Soon-Shiong d'obligacions en matèria de pensions per valor de 90 milions de dòlars. La compra de 'Los Angeles Times' es produeix en un moment especialment complicat pel diari, que ha tingut tres editors en cap diferents en els últims sis mesos i ha estat investigat per assetjament sexual.

La venda ha estat una sorpresa pels experts del sector ja que Tronc havia insistit en què 'Los Angeles Times' era una peça clau de la seva estratègia de creixement. S'espera que la companyia, amb seu a Chicago, utilitzi els 500 milions de la transacció per pagar deute i avançar en la seva estratègia digital dels mitjans dels quals encara es propietària, com el 'Chicago Tribune', l''Orlando Sentinel' o el 'New York Daily News'.