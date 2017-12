Un nou Disc d'Or per al Super3

La família del Super3 va rebre aquest dimarts al vespre el Disc d'Or pel seu últim treball discogràfic, 'Tenim el poder', que ha superat les 20.000 unitats venudes des que va sortir al mercat, al mes d'octubre. L'àlbum inclou deu temes, escrits per Marc Parrot i interpretats pels membres de la família del Super3: l ’Àlex, el Fluski, el Pau, la Pati Pla, el senyor Pla i el Rick, a més dels nous personatges, el 6Q, la Nenúfar i la Matoll, que hi canten per primera vegada.

'Tenim el poder' és el 26è disc que ha editat el Club Super3 en els seus 26 anys d'història, i molts d'aquests ja havien estat distingits amb un Disc d'Or o de Platí. És el cas de 'Clubifaximàtic', la primera producció del Club, que el 1992 va rebre el Disc de Platí després de superar les 100.000 unitats venudes, i també de títols més recents com 'Benvinguts al club', 'Anem a veure món', 'Uh! Oh! No tinc por!', 'Arkandú' o 'Connectem'.

L'acte de lliurament del Disc d'Or va tenir lloc aquest dimarts a l'Abacus del carrer Còrsega de Barcelona. A més dels personatges de la família del Super3 hi van ser presents Marc Parrot, com a autor i productor musical de les cançons; Àngel Lacalle, responsable dels projectes musicals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA; Dani López, director del canal Super3, i Gerard Hausmann, editor del canal Super3. L’acte va ser conduït per Lluís Marquina, i l'entrega del guardó va anar a càrrec del cap de vendes de la discogràfica Blanco y Negro, Pere Coderch.