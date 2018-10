Un nou inici per a 'The walking dead'

La sèrie de zombis ‘The walking dead’ torna a les pantalles. Aquesta matinada de dilluns estrena la novena temporada, que arribarà a Espanya a través de Fox. El canal de pagament emetrà el primer episodi simultàniament amb l'estrena als Estats Units i el tornarà a oferir el mateix dilluns a les 22.00 h. Aquest capítol, titulat ‘A new beginning’ [Un nou començament], marca el to d’una temporada que estarà plena de canvis: una nova 'showrunner', Angela Kang; un ambient que combinarà intriga amb humor, i un salt en el temps com a benvinguda.

Un any i mig després de la guerra amb Negan, els supervivents reconstrueixen una civilització sota el lideratge del Rick. Però el món que els envolta comença a caure. La força de la natura amenaçarà la idea d’una comunitat estable i crearà nous reptes per als personatges en un ambient de decadència.

En els nous episodis, a més, es viurà el comiat de dos personatges principals, el Rick i la Maggie, que abandonaran la sèrie abans del final de la temporada. D'altra banda, la ficció estrena uns nous títols de crèdit, més animats, i incorpora Angela Kang en l’equip creatiu, com a 'showrunner'. La seva presència podria canviar la reputació d’una sèrie que s’havia negat a apujar el sou de l’actriu Lauren Cohan al nivell d’Andrew Lincoln i Norman Reedus, quan els tres interpreten papers d'importància similar.