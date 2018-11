La pel·lícula de ‘Breaking bad’ ja està en marxa

Els seguidors de 'Breaking bad' poden respirar tranquils perquè la històries de la sèrie podrien tenir una segona vida, però aquesta vegada sense Walter White. Segons informa la revista 'The Hollywood Reporter', Vince Gilligan –creador de la sèrie 'Breaking bad'– està treballant en una pel·lícula de dues hores que formarà part de la franquícia del drama de l'AMC i que se centrarà en Jesse Pinkman. A més, les fonts també han afegit que Gilligan estaria escrivint-ne el guió, seria el productor executiu i possiblement també la dirigiria. A més, comentaven que el projecte narraria la fuga del Jesse, capturat per un grup neonazi, i la seva recerca de la llibertat. El projecte es començarà a gravar al novembre a Nou Mèxic sota el títol 'Greenbrier', segons ha informat l’empresa New Mexico Film Office.

Tot i així, encara queden molts detalls per descobrir. Els representants de Gilligan i els productors de Sony TV no han volgut aclarir si la pel·lícula s’estrenarà en cinemes o en televisió. Així mateix, tampoc han donat més informació sobre si serà una altra preqüela com 'Better call Saul' o si es tractarà més aviat d’una seqüela.