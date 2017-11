Suspenen el periodista nord-americà Charlie Rose després de ser denunciat per assetjament sexual

Charlie Rose, un dels periodistes estrella dels Estats Units, no apareixerà més als canals CBS i PBS. Les dues cadenes de televisió han decidit apartar-lo de les seves programacions després que vuit dones hagin relatat a 'The Washington Post' com Rose les va assetjar sexualment en diverses ocasions.

El periodista de 75 años, copresenta el programa matinal de la CBS 'CBS This Morning' i té un programa d'entrevistes, des de 1991, titulat "Charlie Rose", que s'emet al canal públic PBS i Bloomberg.

En l'article del 'The Washington Post', les dones, cinc de les quals han decidit mantenir-se en l'anonimat per por a represàlies professionals, descriuen trucades pujades de to, tocaments, exhibicionisme i insinuacions sexuals no desitjades.

Una de les dones explica com, durant una estada a casa de Rose, el periodista va aparèixer davant d'ella amb un barnús blanc obert, sense res a sota. Després de mostrar-li els seus genitals, va intentar introduir la seva mà dins dels pantalons de la dona i va intentar besar-la.

El comportament exhibicionista de Rose ha estat confirmat per Reah Bravo, que va treballar pel periodista fa una dècada. Segons Bravo, durant un viatge que van fer l'any 2008, Rose la va citar a la seva habitació i va sortir despullat de la dutxa. A més, assegura que el periodista va tocar-la de forma inadequada diverses vegades dins d'un cotxe.

Una altra de les que s'ha sumat a les acusacions és Kyle Godfrey-Ryan, que va ser l'assistent de Rose també fa una dècada. En el seu testimoni, detalla com el periodista es va passejar despullat davant d'ella en múltiples ocasions quan es trobaven al pis de Rose per treballar. Segons el seu relat, el periodista va arribar a dir-li que somiava en veure-la despullada nedant a la seva piscina.

Després de l'aparició de l'article, Rose ha emès un comunicat en què es disculpa tot i que assegura que ell va interpretar totes aquestes situacions d'una altra manera. "És essencial que aquestes dones sàpiguen que les escolto i que em disculpo profundament pel meu comportament inadequat. A vegades m'he comportat de forma insensible i accepto la meva responsabilitat", explica.

"Sempre vaig sentir que hi havia sentiments compartits, tot i que ara me n'adono que estava equivocat", afegeix.