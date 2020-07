Plataforma per la Llengua demana que s'aturi "la castellanització de TV3"

La Plataforma per la Llengua ha iniciat una campanya de recollida de firmes a través del portal Canvia.cat amb l'objectiu d'exigir a TV3 que "aturi la castellanització" de la seva programació i " recuperi la seva missió de difusió i promoció de la llengua catalana". L'entitat vol "fer pressió davant la deriva castellanitzadora que considera que ha agafat la televisió pública de Catalunya" i convida els ciutadans a firmar la petició. En el moment que ho facin s'enviarà automàticament una carta al director de TV3, Vicent Sanchis, per exposar-li els motius de la reivindicació. La iniciativa es va posar en marxa aquest dimecres al migdia, i dijous al matí ja superava les 5.300 adhesions.

"Cada cop hi ha més continguts emesos a la televisió pública de Catalunya que no són en català", critica la Plataforma, i posa com a exemples programes com el Polònia, l' APM ?, el Preguntes freqüents o la sèrie Drama, que va aixecar polseguera quan es va estrenar (fins i tot amb un toc d'atenció a TV3 per part de la consellera de Cultura) perquè barreja el català i el castellà. "Ens preocupa profundament que TV3 oblidi un dels principis fundacionals de la cadena: el de "difondre i promocionar la llengua catalana", afegeix l'entitat, que lamenta que "sovint apareixen experts en un tema que parlen a TV3 en castellà quan hi hauria l’opció d’escollir experts d’expressió catalana" i que, "quan no hi ha opció de tria, TV3 també ignora sistemes habituals en els mitjans de comunicació que permetrien l’ús normal del català". "Segons l'entitat, "un dels últims casos greus ha sigut en el programa FAQS del dissabte 11 de juliol, que, davant d’entrevistats que parlaven en castellà, no es va utilitzar la traducció simultània i la llengua utilitzada va ser directament el castellà". En la seva opinió, "les intervencions que no són en català, siguin del format que siguin, haurien, almenys, de subtitular-se en català".

La Plataforma assegura que és "conscient de la situació econòmica actual de TV3", però considera que "aquest no pot ser un motiu per abandonar la seva missió fundacional". A més, remarca que quan s'emeten continguts en castellà s'està "deixant al marge" públic potencial de TV3 que no entén aquesta llengua, com els habitants de la Catalunya del Nord o de l'Alguer.

Continguts per a nens i joves

D'altra banda, la carta adreçada a Vicent Sanchis també inclou una petició perquè TV3 torni a oferir "una programació abundant i de qualitat en català per als infants i joves, de la mateixa manera que va existir fa uns anys". "La clau –diu Plataforma per la Llengua– és emetre continguts de qualitat i no pas introduir altres llengües a la cadena, com demostren casos d’èxit com Polseres vermelles o els doblatges de sèries d’ anime japoneses, entre d’altres".