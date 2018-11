El polèmic titular sobre Altsasu (que és el pa nostre de cada dia)

Prosseguint el seu Provocation Tour, Albert Rivera va recalar a Altsasu, on uns joves han sigut condemnats a penes de fins a 13 anys de presó per haver-se barallat en un bar amb dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà. Com era d’esperar, no tothom va tirar confeti i roses per celebrar l’arribada del líder de Ciutadans. I l’agència Efe ho va titular així: "Milers de persones donen suport a Altsasu enfront del «greuge» d’España Ciudadana". Al web de Televisió Espanyola va aparèixer amb el canvi de ‘donen suport’ per ‘defensen’. La polèmica ha sigut colossal i inclou el diputat Girauta exigint dimissions a la televisió pública per aquest ‘defensen’ que en el titular anava sense cometes i, per tant, calia inferir que era el que estaven fent, i no pas el que una de les parts deia que estaven fent. Fernando Garea, el president de l’agència, ha demanat disculpes després de dir que la notícia era "desafortunada".

Este titular es quizá lo más sectario que ha vertido RTVE. Y eso es mucho decir.



Ese “defienden” sin comillas merece dimisiones.



‘Miles de personas defienden a Alsasua frente al "agravio" de España Ciudadana - https://t.co/64GOhUTuJh’ https://t.co/l3jDEdTBBD — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 4 de novembre de 2018

A veure. La notícia, efectivament, no era neutral. Com no ho són la immensa majoria de notícies polítiques que es fan circular. El que passa és que aquesta tenia el biaix capgirat i, en comptes d’assumir el marc mental de l’establishment i dels bons oficials, de sobte es posava de part de l’altre bàndol: el proscrit, el que va veure com s’aplicaven dos anys de presó provisional sense sentència ferma, el que va patir que uns joves seus passessin a ser jutjats per terrorisme per una trifulga en un bar. Jo deploro la violència, però també la que emana de l’Estat quan aplica respostes que no guarden cap proporció amb els fets jutjats. Per un dia, els que habitualment es beneficien d’un relat ple de connotacions hostils contra els que pensen diferent que ells van poder tastar la seva pròpia medecina. Titular desafortunat, dius? Res que no patim a Catalunya i per part de desenes de mitjans, a diari.