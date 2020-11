La sèrie que qüestiona el consentiment sexual dins (i fora) del porno

"En algun moment us heu sentit violades durant el rodatge?", pregunta la productora amb monotonia, acostumada a demanar cada dia el mateix. El no de les dues actrius porno davant la càmera –mentre aguanten els respectius passaports i informes mèdics– és rotund. La Jolene Dollar (Hayley Squires) ha passat centenars de vegades per la mateixa situació, mentre que per a l'Amy (Siena Kelly) és la primera vegada. "Està bé, ho han de preguntar", li explica l'actriu veterana a la debutant. Però els dubtes sorgeixen després, i ho fan sense que calgui pronunciar-los en veu alta mirant a càmera. ¿Segur que la Jolene se sent còmoda mentre un home la penetra d'esquena i ella mentalment repassa les tasques de la llar? ¿Segur que l'Amy decideix sense cap mena de pressió que vol fer una escena anal complicada el primer dia de rodatge?

Les dues actrius són els grans eixos d' Adult material, una minisèrie britànica de quatre episodis que s'estrena aquest dimarts a Filmin. Escrita per la guionista Lucy Kirkwood, la ficció ataca les situacions ambigües sobre llibertat individual i el consentiment sexual al món de la pornografia per fer-les sortir a la llum. Ho fa a partir de la vida de la Jolene, que fa anys que es dedica al cinema per a adults i és mare de tres fills. "Em va sorprendre molt comprovar que moltes dones treballen al porno per pragmatisme matern. A les dones de classe treballadora els permet tenir un sou elevat, almenys durant un temps, sense renunciar a una dedicació familiar plena", destaca Kirkwood.

Lluny de plasmar una imatge sòrdida de la indústria pornogràfica, Adult material la retrata des d'una òptica volgudament realista i amb la mirada posada en els detalls. De fet, l'estrella del porno Rebecca Moore s'ha encarregat d'assessorar la producció amb l'objectiu que s'ajustés a la realitat de la indústria. Al primer episodi, la Jolene es grava fingint un orgasme mentre li netegen el cotxe descapotable, i just després compra per internet unes sabates de més de mil euros. Els diners són un element recurrent al llarg de la ficció per mostrar com, quan hi ha bitllets pel mig, no es pot parlar de consentiment sexual com si fos una qüestió de blanc o negre. ¿És moralment acceptable que algú accedeixi a fer una escena que no vol fer perquè li diuen que li pagaran més?

Es pot ser actriu porno i feminista

La relació que s'estableix entre la Jolene i l'Amy serveix de fil conductor per reflectir dues visions diferents de la indústria pornogràfica. Mentre que la primera ja va de tornada i es coneix els trucs dels directors i productors –qui té el poder sempre és un home–, la segona treu ferro a les incomoditats de la professió i s'hi embarca amb entusiasme. A través d'elles, Adult material explora la idea que treballar com a actriu porno no t'exclou de poder ser feminista. "A Instagram predomina la sensació d'empoderament femení, però si ho penses bé aquestes fotos responen a la mirada i al desig masculí. Això és present en tots els àmbits de la vida, i la cosa més important és aprofundir en els detalls", afirma la protagonista d' Adult material, Hayley Squires. L'actriu, que per a algunes escenes va necessitar més de cinc hores de caracterització, es pregunta: "¿Com a feministes serem prou obertes de ment per acceptar que, per a algunes dones, la feina sexual significa empoderament?"

651x366 Siena Kelly encarna una actriu debutant al món del porno / FILMIN Siena Kelly encarna una actriu debutant al món del porno / FILMIN

La sèrie també segueix la Jolene quan no és a la feina i mostra així com la seva vida familiar podria ser la de qualsevol britànica de mitjana edat. La protagonista es dedica a cuinar, a posar rentadores i a demanar als fills que no mirin el mòbil mentre sopen. Però el vincle que té amb la seva filla adolescent, la Phoebe, posa damunt la taula qüestions sobre la sexualitat i el consentiment fora del porno. En aquest context, Adult material plasma situacions de violència i de submissió per part de les noies més joves, com per exemple quan el xicot de la Phoebe la penetra mentre dorm i ella, desconcertada, no gosa dir-li que pari.

Tot plegat es relata des d'un to dramàtic contingut, si bé la ficció no s'està de trepitjar en algun moment el terreny de la comèdia –la impotència d'un actor porno davant una actriu que idealitza just abans de gravar, per exemple, és d'acudit–. Ara bé, per damunt de tot, Adult material busca la proximitat amb l'espectador per encomanar-li reflexions sobre l'abús, el compromís, el respecte pels altres i la sexualitat.