La premsa de Madrid ignora l'estat autonòmic

Quaranta anys després de l'aprovació de la Constitució, que consagra l'estat autonòmic en el seu títol VIII, la premsa de Madrid fa veure que no existeix. Veiem-ho. El president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir la possibilitat que les autonomies demanin un estat d'alarma als seus territoris si ho creuen necessari per combatre la pandèmia. I ara repassem els titulars. El Mundo: "Sánchez s'esborra ara perquè les autonomies assumeixin tot el desgast". L' Abc: "Sánchez se'n renta les mans". La Razón: "Sánchez se'n desentén i deixa en mans de les autonomies l'estat d'alarma". El País és el més equànime: "Sánchez donarà suport a les autonomies que sol·licitin l'estat d'alarma".

No hi ha dubte que Sánchez deu pensar que li va bé socialitzar amb les autonomies el desgast que suposa gestionar una pandèmia com aquesta, però també és veritat que té l'excusa perfecta: l'estat autonòmic existeix. El problema de la premsa de Madrid, però, no és només ideològic, sinó pràctic. Per a ells és molt més fàcil fiscalitzar un sol govern, l'espanyol, que no 17, cadascun amb la seva idiosincràsia diferent, i on no és tan fàcil atribuir responsabilitats.

Quan treballava a Público sovint em trobava defensant que calia obrir la secció de Societat amb una decisió que havia pres el departament de Salut de Catalunya o Andalusia perquè tenia una incidència directa en 7 o 8 milions de persones. Però normalment s'optava per titular per qualsevol cosa que hagués aprovat el ministeri, que no té pràcticament competències, amb l'argument que "afectava tota la població". I si això passava en el diari més federalista que hi ha hagut a Espanya en les últimes dècades, imaginem quin deu ser el debat a les redaccions d' El Mundo o l' Abc.